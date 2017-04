Bocão Ed. 1142

DELAÇÃO

Sobre os milhões delatados por Marcelo Odebrecht, posso concluir que o povo é idiota. O povo Trabalha e produz para o País, contribuindo com seus impostos e não adianta nada, já que os vagabundos se beneficiam e depois ficam soltos e voltam a morar na mesma mansão comprada com o dinheiro da propina. Isso é feio para o Ministério Público e Justiça, já que esses vagabundos continuam a viver como antes, gastando o dinheiro que esconderam, ficando numa boa.

DELAÇÃO 2

Essa vida boa estimula os vagabundos a inventar e criar fantasia de milhões, falando sem prova e evolvendo quem eles quiserem. O Ministério Público deveria apurar a origem dos valores usados para comprar as mansões, chácaras, apartamentos de luxo. O bem de família é assegurado quando o recurso para conseguir é legal. Alguns desses delatores estão se aproveitando da situação para dizer o que pensam e não a verdade, já que não possuem provas. Nesse momento o povo aprova vagabundos delatores, sem saber se é verdade ou não.

DELAÇÃO 3

O Marcelo Odebrecht e seu pai, afirmam que o dinheiro era de caixa 2. Então, é sonegação, que a empresa criou para ter lucro à margem da lei. O Ministério Público Federal deve analisar o que é receita e o que sonegação. Pelo que diz Marcelo, a empresa sonegou bilhões, já que tudo é caixa 2. Com o montante de caixa 2 o Ministério Público deveria enquadrar a Odebrecht em crime contra a ordem tributária. Se é caixa 2, era lucro acumulado sem pagar imposto, nesse sentido, o recurso deixa de ser público, já que caixa 2 é resultado da sonegação, tecnicamente não houve desvio de recurso público e sim distribuição de recurso do lucro sonegado acumulado, deixando de ser corrupção.

DELAÇÃO 4

Ninguém está vendo isso, só estão dando apoio aos vagabundos delatores, que auferiram vantagens, compraram mansões, curtiram no exterior e agora para ficar livre da pena colocam até os milhões que roubaram com o caixa 2 para alguns políticos. O Ministério Público quer punir apenas os políticos e conceder liberdade para os delatores que roubaram a Odebrecht, segundo Marcelo. Delator ladrão está sendo prestigiado.

DELEGACIA DA MULHER

O Presidente da OAB Santarém, Dr. Ubirajara Bentes, informou à coluna que várias autoridades vão a Belém, conversar com o Delegado Geral de Policia Civil, Dr. Rilmar Firmino, para que a Delegacia da Mulher funcione ao fim de semana e que a Dra. Márcia, pela experiência que adquiriu, volte a comandar a Delegacia. Várias instituições vão a Belém, fazendo parte da comitiva para demonstrar a necessidade de abrir a Delegacia da Mulher ao fim de semana. Alberto Campos, presidente da OAB Pará e Ubirajara Bentes, presidente da OAB Santarém, possuem fortes argumentos e fundamentos para propor que se precisa da Delegacia aberta no fim de semana e duas delegadas para reversar.

VON E OS PREJUÍZOS

O Von após perder a eleição, abandonou Santarém, deixando o prejuízo para o prefeito Nélio, que após assumir, descobriu rombo e logo veio o inverno que está prejudicando em parte sua administração, já que com o orçamento apertado vem desenvolvendo um trabalho que não aparece para o povo, devido investir em áreas mais precárias e de maior circulação. Nélio aproveita o momento para conseguir recursos em Brasília que serão liberados entre maio e junho, já que nesse período de chuva não adianta investir em infraestrutura, pois será dinheiro jogado na lama.

INCRA EM BAIXA

Presumo que as graves denúncias nos comentários do Bocão há 3 semanas, sejam postadas por servidores do INCRA. É bom as autoridades investigarem, alguma verdade deve ter, do contrário não postariam essas graves denúncias. Pelos comentários, fica fácil apurar, a Polícia Federal deve agir para saber se é verdade ou não. Não pode cruzar os braços diante das denúncias.

INCRA EM BAIXA 2

Pelos comentários no Bocão da semana passada, muita coisa errada está acontecendo. A Polícia Federal e Ministério Público Federal devem agir para saber o que está acontecendo; 3 semanas e os comentários estão apimentados.

DETRAN NA MIRA

Fiquei sabendo que o DETRAN vai entrar na mira do Ministério Público. Dória saiu, porém, o novo Coordenador das CIRETRANS, Monteiro Júnior, demitiu dos cargos a turma do Dória e montou outra equipe pior ainda. Segundo a denúncia vai ser encaminhada ao Ministério Público para investigar o motivo da mudança, já que supostamente o Coordenador Monteiro responde processo administrativo e já foi envolvido em outros processos.

DETRAN 2

Segundo o dossiê, alguns funcionários do DETRAN Santarém ficaram surpresos com a indicação do examinador Omar, indicação especial do Monteiro, também supostamente responde processo administrativo e Monteiro tem conhecimento, porém, o indicou para o cargo de examinador e não melhorou, piorou a situação. Segundo o dossiê, já está existindo uma briga política entre o Deputado Hilton e o Vereador Ney pelas indicações de seus afilhados.

DETRAN 3

A promotora Maria Raimunda, que não admite irregularidade no serviço público, assim que receber vai investigar e pelas denúncias a coisa vai pegar pelas riquezas de detalhes, inclusive comparando Dória a Monteiro e as equipes dos dois. A Promotora logo que receber vai abrir procedimento, já que a situação merece atenção especial. Dr. Rilmar pode desvendar a situação, por ser um delegado competente e de confiança do governador Jatene e não admite atos ilícitos de servidor.

DETRAN 4

É bom a Promotora e o Dr. Rilmar investigarem o critério de escolha de examinadores que vêm de Belém, pois em Santarém existem examinadores. Já que vêm sem diária, sem ajuda de custo, deixando a família em Belém, será que é dedicação à profissão? Será que é amor ao trabalho? Ou será que é amor a Santarém? Ou tem outra coisa a pensar?

PERIGO

A onda de assaltos está incontrolável em Santarém. Diariamente lojas, residências e pessoas são alvo de assaltantes, tanto de dia quanto à noite. Um dos alvos preferidos desses larápios são os estudantes e pessoas que se arriscam nas paradas de ônibus da cidade, sendo que pela parte da noite quase sempre ficam às escuras. Um dos locais preferidos é a parada de ônibus na Avenida São Sebastião, em frente ao cemitério. Lá é um local isolado, a escuridão impera e não se vê presença da Polícia. O perigo é grande e muitas pessoas arriscam suas vidas ficando com telefones expostos nessas paradas. Nossas autoridades devem providenciar segurança para esses locais.