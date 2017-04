Coluna Impacto Ed. 1142

GUIETAN EM PLACAS

Como já virou tradição, todos os anos é comemorado o aniversário da Escola Tancredo Neves com a realização da GUIETAN, gincana tradicional intersala da instituição. Neste ano, o evento contará com apoio total da Prefeitura Municipal de Placas. Além disso, a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Secretaria de saúde, Polícia Militar e Conselho Tutelar, também externaram apoio ao evento. A comissão de organização do evento se reuniu, na terça-feira (18), com a Prefeita Raquel Brandão, representantes de órgãos públicos e com coordenadores da instituição (foto), para ajustarem detalhes e prepararem uma programação recheada de surpresas.

CASAI DE SANTARÉM

Os indígenas Munduruku, através do ofício 064/2017, da Assessoria Indígena Pussurú e assinado pelo seu presidente Adaísio Kirixi Munduruku, pedem o afastamento da enfermeira Judan. Esse ofício indica o jovem enfermeiro Juliberto Medeiros de Lima Filho (foto), para a coordenadoria. A solicitação foi de alguns caciques, que veem no jovem rapaz, a forma de melhorar a CASAI de Santarém. Na última Assembleia dos Munduruku, realizada na aldeia Sai Cinza, os caciques deliberaram sobre a chefia da SESAI de Santarém, no qual indicam o enfermeiro Juliberto Filho, em substituição a enfermeira Judan.

PRESENTE DE GREGO

A população de Belterra não está querendo aceitar o “presentinho de grego” que o governador Simão Jatene está dando para a terra das seringueiras. O aumento de 1 real a mais no valor da passagem que atualmente custa 6 reais já foi autorizado pelo governo, através da Arcon. Para os moradores o valor de 7 reais é um absurdo, já que utilizam o transporte intermunicipal, como transporte coletivo urbano diariamente para ir e vir ao trabalho, escolas e faculdades. Isso sem falar que os ônibus são todos urbanos e atualmente a população não conta com nenhum ônibus rodoviário, como determina a legislação.

35º BATALHÃO DE PM

Durante sessão ordinária na Câmara de Santarém, o vereador Ronan Liberal Jr. destacou a formação da primeira turma de motopatrulhamento em Santarém, com vinte policiais destacados e capacitados para o serviço. Afirmou que essa atividade garante o desenvolvimento de um trabalho mais eficaz para a Polícia Militar, pois o patrulhamento em motos proporcionaria agilidade às ocorrências. Ronan ainda comentou sobre a participação em uma reunião, realizada em Belém na semana passada, em que foi discutida a implantação do 35º Batalhão de Polícia Militar em Santarém para suprir a carência em segurança do Município, tendo em vista, que as demandas de segurança pública teriam aumentado, e a população estaria se sentindo insegura com os diversos assaltos registrados. O Vereador, que é advogado e presidente da 2ª Comissão da Casa, responsável pela análise dos projetos apresentados no plenário, finalizou o pronunciamento confirmando que outras reuniões deverão ser realizadas até a implantação do 35º BPM, mas a previsão é que no próximo ano ele esteja em pleno funcionamento.

DOAÇÃO AO HMS

Muito boa a iniciativa do vereador Sílvio Amorim (foto), que falou à coluna das dificuldades que estariam sendo enfrentadas no Hospital Municipal de Santarém com a falta de materiais. Ele ressaltou que o Executivo encontra entraves para realizar as licitações devido à escassez de recursos. Diante da situação, Amorim lançou um desafio aos demais vereadores: a doação de R$ 1 mil de seus subsídios para a unidade hospitalar pelos próximos 90 dias, que seriam destinados à compra dos materiais. Além de clamar ao Plenário, o Vereador disse que irá levar a iniciativa ao conhecimento de empresários e promotores públicos, para que se juntem à Casa, e ajudem do mesmo modo, doando. O Vereador explicou que a doação pode ser feita tanto em dinheiro em espécie quanto com a entrega dos materiais diretamente no hospital. Amorim enfatizou ainda que procurará a direção do HMS para verificar de quais materiais a unidade estaria necessitando. O parlamentar finalizou destacando que é preciso ter sensibilidade diante da situação econômica pela qual passa o Município e outros da região Oeste do Estado, e que não adiantaria aguardar apenas pela ação do Executivo Estadual, que estaria em falta com os repasses para a saúde, e de acordo com ele, vem sendo cobrado há muito pelos prefeitos de diferentes mandatos. A iniciativa de Sílvio Amorim foi abraçada por todos os demais vereadores da Câmara, que prometeram doar 1 mil reais de seus salários.

CHEIA DOS RIOS

A cheia dos rios Tapajós e Amazonas está deixando muita gente em estado de alerta, principalmente a população ribeirinha. O vereador Alaércio DrogaMil (foto), em contato com a coluna, mostrou preocupação com a Orla da cidade, haja vista que as águas já invadiram a Avenida Tapajós, que passa por toda a extensão da estrutura e já está chegando à Rua 24 de Outubro. O Vereador atentou, também, para a questão da atracação das embarcações nesse período, para o que ele chama a atenção da Coordenaria da Defesa Civil do Município, que, de acordo com ele, deve prestar assistência aos ribeirinhos, os quais mais utilizariam a Orla para esse fim.

RETOQUES

A coluna parabeniza o ex-jogador Demétrio, na foto ao lado do seu lateral direito Gabriel, que está fazendo um bom trabalho à frente da equipe do Águia Negra, do bairro Diamantino. * Os idosos do Centro de Convivência do Idoso, ligado ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras), e os do Asilo São Vicente de Paula comemoraram na quarta-feira (19) a Páscoa numa programação realizada pela Prefeitura. Foi um momento de sociabilização, integração e fortalecimento de vínculos comunitários. O Centro de Convivência do Idoso acolhe/atende e acompanha 350 idosos e conta com uma equipe técnica especializada. * Muito boa a iniciativa para homenagear um dos grandes nomes da música paraense. Um instituto que visa reunir a obra de Sebastião Tapajós e de outros artistas e fortalecer a cultura da região foi inaugurado, no domingo (16), na vila balneária de Alter do Chão. O espaço tem o mesmo nome do artista e será presidido pelo professor e músico Jackson Rêgo. * A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) revogou na terça-feira (18), o Processo Seletivo Simplificado que visava a contratação de 80 servidores temporários, de nove diferentes áreas, para atuação no PAC Social. No ato de renovação, a Seminfra informa que a medida objetiva garantir lisura e transparência do Processo. As novas datas serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Santarém no prazo de 10 dias a contar da data de publicação do ato de revogação. * Alunos da musicalização infantil da Escola de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy, receberam o convite para participar de um show denominado “Canções que falam do Brasil”, que é organizado pelo Instituto CR e será realizado nesta quinta-feira (20), às 19h30, no próprio espaço, situado na Travessa Agripina de Matos, 1089, Caranazal.