Com câncer, Jerry Adriani deixa a UTI

O cantor Jerry Adriani, de 70 anos, apresentou melhora e saiu da UTI do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pelo amigo do cantor, José Roberto de Sá, que foi ao hospital visitá-lo e postou uma foto atual do cantor. Jerry está internado desde o dia 7 de abril tratando um câncer e, agora, está na Unidade Semi Intensiva.

“O Jerry foi abençoado, saiu da UTI e foi transferido para a Unidade de Tratamento Semi intensiva, que é destinada aos pacientes que exigem cuidados intensivo geralmente em função de uma maior dependência, mas que não precisam de monitoramento permanente. Ela já está falando baixinho, a radiografia do pulmão demonstra uma melhora bem considerável, e a infecção diminuiu bastante. Presente da Semana Santa”, escreveu José Roberto em um post.

Em outra publicação, José contou que Jerry também recebeu a visita de Erasmo Carlos, além de uma mensagem em vídeo do cantor Wanderley Cardoso, e um telefonema de Roberto Carlos, todos companheiros da Jovem Guarda.

