Projeto Social do Demutran beneficia escola da comunidade Santa Rosa

A Escola Municipal de Educação Infantil Santa Rosa, na comunidade Santa Rosa, região do planalto, recebeu no último fim de semana, 15, a primeira ação do Projeto “Somos solidários, somos do bem”, executado pelo DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito de Juruti.

O estabelecimento de ensino, que atende a 18 crianças de 03 e 04 anos, foi parcialmente reformado. As paredes da escola, as cadeiras e mesas usadas pelos estudantes foram todas pintadas. Livros e brinquedos, arrecadados pelo DEMUTRAN, foram entregues na oportunidade. O material usado nas atividades foi doado pela Prefeitura, por meio de diversas secretárias, e empresários locais.

A escola foi escolhida após um levantamento feito pelo DEMUTRAN no início deste ano em diversas comunidades rurais de Juruti. A Escola Municipal de Educação Infantil Santa Rosa existe há cerca de 30 anos e, segundo o DEMUTRAN, estava necessitando de uma reforma urgente.

Com essa ação, de acordo com o diretor do DEMUTRAN Jamerson Araújo, a iniciativa pretende mostrar à sociedade que o departamento não atua somente na fiscalização e na apreensão de veículos em situação irregular, mas tem também seu lado social, visando o bem estar da população jurutiense. “O referido projeto divulga boas práticas que vão pouco a pouco melhorando o espaço das escolas contempladas”, acrescentou Jamerson.

Além das ações já mencionadas, o projeto possibilitou a expansão da rede de distribuição de água até à escola Santa Rosa. “Nossa satisfação é imensa, nossa escolinha estava precisando, só temos a agradecer”, disse o professor André Lopes.

A próxima etapa do “Somos Solidários, somos do bem” será em outubro e vai contemplar um estabelecimento de ensino do meio urbano, a ser definido pela coordenação.

“Pretendemos, desta forma, contribuir com um espaço mais propício para os educadores, educandos e comunidade em geral. Espera-se que tal realização possa contribuir de forma sensível para ajudar ao próximo”, finalizou Jamerson Araújo.

