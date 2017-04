Secretaria de Educação de Placas participa de capacitação pelo MEC

A Secretária de Educação do município de Placas, Simone Braga, e as técnicas da Secretaria, estão participando de uma formação, pela rede de assistência do MEC em Santarém, para monitoramento e avaliação do PME e PCCR.

O evento iniciou dia 17 e irá até esta quarta-feira, dia 19 de abril.

A formação está sendo para todos os municípios da região do Tapajós, ministrada pela técnica do MEC, Diana Amorim, responsável pelo acompanhamento e assessoramento das secretarias dessa região.

Fonte: RG 15/O Impacto e HC