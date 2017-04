Tribuna Livre discute a implantação da Zona Azul

“A implantação desse meio só vem trazer benefícios a população que sofre com a falta de estacionamentos no centro comercial”, falou o líder do PRP na Casa, Alaércio DrogaMil.

O vereador Alaércio DrogaMil, líder do PRP na Câmara Municipal de Santarém, usou a tribuna, na manhã desta quarta- feira, 19/04, para falar sobre a Sessão de Tribuna Livre que irá discutir a implantação da Zona Azul no município de Santarém.

A Tribuna Livre acontecerá na próxima terça- feira, 25/04, no plenário da Casa de Leis em horário regimental. A Zona Azul tem como principal objetivo a melhor ordenação do espaço público para estacionamento rotativo, visto a grande rotatividade de veículos em Santarém.

Alaércio afirma que a implantação da Zona só trará benefícios a população, que durante todos os dias sofrem pela falta de estacionamento no centro comercial, é isso sem falar nas datas comemorativas que o trânsito fica praticamente inviável.

“Órgãos públicos, o comércio e a sociedade em geral é convidada para participar desse debate e tirar todas as suas dúvidas sobre a Zona Azul, sei que com a implantação da mesma o município só tente a crescer e evoluir além de gerar emprego e renda” falou o vereador.

O parlamentar viaja hoje para a cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, onde participará de reuniões com o secretário de transportes e vereadores para tratar do estacionamento Zona Azul. A visita servirá também para o vereador ver de perto como a cidade funciona com esse tipo de estacionamento e trazer respostas para os possíveis questionamentos da população.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo