OAB e parceiros conquistam abertura da delegacia da mulher nos fins de semana

Conforme matéria publicada com exclusividade pelo Jornal O Impacto, sobre reunião com Delegado Geral, Rilmar Firmino, realizada em Belém, nesta quinta-feira, o presidente da OAB/Santarém, Dr. Ubirajara Gentes Filho, informou sobre os encaminhamentos da reunião.

De acordo com Dr. Ubirajara Bentes Filho, o evento contou com a participação de diversas lideranças de Santarém, entre os quais o prefeito Nélio Aguiar, Câmara Municipal, Associação Comercial e Empresarial; bem como da Alepa e outras entidades. Na oportunidade, foi entregue o abaixo assinado e negociado o funcionamento integral da Delegacia da Mulher, em Santarém.

Ficou acertado o atendimento da pauta em duas etapas:

1- Até final do ano, a Delegacia da Mulher vai funcionar 24hs por dia, inclusive, nos fins de semana, com a realização de novos concursos;

2- No início de maio, terá uma reunião de trabalho, em Santarém, com representantes do Estado e as instituições locais para ajuste de funcionamento da Delegacia, para superar a falta de atendimento, em especial nos fins de semana.

Em contato cm nossa reportagem, Dr. Ubirajara Filho mostrou sua felicidade em mais uma vitória conseguida em benefício da população santarena: “Estou muito feliz, extremamente emocionado com o resultado da reunião de hoje com o Delegado Geral. Uma vitória da OAB, do Ministério Publico e da sociedade, será anunciada brevemente em relação à nossa luta para o funcionamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM. Além de mim e do presidente da OAB do Pará, Dr. Alberto Campos, conseguimos reunir aqui em Belém uma representação plural da sociedade santarena: Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; Vereadora Maria José Maia, representado a Câmara Municipal de Santarém; Irene Escher Boger, representando a Associação Comercial e Empresarial de Santarém; Deputado Airton Faleiro, representando a Assembléia Legislativa do Pará; Promotora Pública Luziana Barata Dantas, da Promotoria da Violência Doméstica de Santarém; Promotor Murrieta, da Associação do Ministério Público do Estado do Pará; Marlene Escher, vice-presidente da OAB-PA Subseção de Santarém; Isaac Magalhães, vice-presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e membro da Comissão de Segurança Pública da OAB-PA; Patrícia Rocha, presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro da Comissão de Defesa dos Animais da OAB-PA; Paulo Humberto, membro da Comissão Previdenciária da OAB-PA Subseção de Santarém; e, Graça Costa, da FASE, organização não governamental representante das mulheres trabalhadoras!”, declarou Dr. Ubirajara Filho.

“Também recebemos a confirmação do Delegado Geral, Dr. Rilmar Firmino, que serão designadas 4 Delegadas a partir de dezembro deste ano para atuar na DEAM em Santarém. Elas ainda estão na academia de Polícia”, finalizou o presidente da Subseção da OAB de Santarém, Dr. Ubirajara Bentes Filho.

RG 15 / O Impacto