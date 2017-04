Em Itaituba, avião cai após tentativa de pouso mal sucedida

De acordo com informações quatro pessoas estavam no avião, que ao pousar na pista do KM 17 , devido a forte chuva que atinge a região, o piloto não viu os fios de alta tensão na beira da estrada e o trem de pouso bateu no fio.

Segundo relatos de testemunhas, as pessoas que estavam na aeronave não tiveram ferimentos graves, sendo que o piloto aparentemente com fratura em um do seus braços. Os militares do corpo de bombeiros chegando no local as vítimas já haviam sido deslocadas para o HMI.