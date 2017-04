Internacional do Mojuí disputará Copa Sub 17 na Calha Norte

O time do Internacional de Mojui dos Campos confirmado na Copa Oeste do Sub 17, terá patrocínio de Beto Farinha e da prefeitura de Mojuí.

O time do Internacional de Mojuí dos Campos está confirmado para disputar a primeira Copa Oeste Sub 17 que será disputada no mês julho no município de Monte Alegre, município localizado na região da Calha Norte.

O time mojuiese será patrocinado pelo desportista e vereador Beto Farinha(PSDB), e prefeitura de Mojuí dos Campos, prefeito Jailson Alves.

Beto Farinha está em Manaus acertando um amistoso entre Rio Negro e Internacional de Mojuí dos Campos, a conversa com os diretores baré já está bem adiantada.

O parlamentar mojuiense também visitou a Vila Olímpica olhando os projetos que podem ser aproveitado nas comunidades visando beneficio saudável para os jovens.

Na manhã desta sexta-feira, dia de Tiradentes, o vereador participou de uma solenidade a convite do prefeito Arthur Virgílio.

Fonte: RG 15\O Impacto e HC