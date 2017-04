Jovem é morto com um tiro no pescoço na Avenida Moaçara

O crime que vitimou Ezequias Santana Pantoja, de 30 anos, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), na Avenida Moaçara, próxima a esquina com a Avenida Sérgio Henn.

De acordo com informações, a vitima, que era natural do município de Óbidos, e trabalhava como mototaxis clandestino foi alvejado com um disparo de arma de fogo no pescoço, depois de tentar desapartar uma briga envolvendo um conhecido dele e um terceiro.

A polícia já tem identificação do suspeito. Trata-se de um homem conhecido no mundo do crime como Jacaré.

baleado, encaminhada ao PSM, mas faleceu logo depois.