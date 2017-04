Motociclista perde a vida após avançar preferencial e colidir com carro

Ismael Serrão chegou a ser encaminhado para o Pronto Socorro Municipal (PSM), porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito pouco tempo depois.

Era por volta 16h30 de sexta-feira (21), quando o acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas Silva Jardim e São Sebastião. De acordo com testemunhas, a vítima pilotava sua motocicleta na contramão pela Silva Jardim, quando avançou a São Sebastião, e colidiu com veículo da marca Volkswagen, modelo Up. O motorista do carro não teve ferimentos e não precisou de atendimento médico.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que o condutor da moto, Ismael Serrão, deu entrada ainda com vida no PSM, mas em estado grave. O paciente foi encaminhado para o setor de reanimação e passou por exames que confirmaram trauma fechado no tórax e do abdômen. Ismael veio a óbito por volta das 17.

RG 15 / O Impacto