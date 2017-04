Presidente da CPH vistoria Terminal Hidroviário de Itaituba

Na manhã de quarta-feira, 19, o Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Alexandre Von, esteve juntamente com técnicos da companhia vistoriando o Terminal Hidroviário Almir Gabriel em Itaituba, a pedido do deputado estadual Hilton Aguiar.

A CPH é uma empresa pública de direito privado, vinculada ao governo estadual, que tem como finalidade a gestão da infraestrutura pública portuária de pequeno porte e hidrovias navegáveis do Pará, favorecendo o fluxo de mercadorias e passageiros. Recentemente Alexandre Von assumiu a companhia.

Alexandre Von chegou por volta de 9 horas da manhã de quarta-feira ao terminal Almir Gabriel, acompanhado do engenheiro que projetou o terminal, Haroldo Bezerra (Diretor de Gestão Portuária da CPH); Anastácio, atual diretor do terminal; Rony Freitas, secretário de Administração e da vereadora Antônia Borroló. Alexandre disse que não há nenhum problema estrutural no terminal, apenas alguns reparos que deverão ser feitos para evitar danos maiores no futuro.

O presidente da CPH ressaltou que a manutenção devera ser feira ainda este ano, sem suspender o funcionamento do terminal. Von disse também que vai se reunir com o prefeito Valmir Clímaco para falar sobre os trabalhos que deverão ser feitos no local.

A vereadora Antônio Borroló, que esteve acompanhando a visita, disse que vai continuar acompanhando o trabalho da equipe. Ressaltou que já vem acompanhando mesmo antes de ser vereadora. A demanda do Terminal Hidroviário Almir Gabriel foi levada a CPH pelo deputado estadual Hilton Aguiar, que na oportunidade solicitou a vinda da equipe ao município de Itaituba para vistoriar o local e fazer reparos.

O Terminal de Itaituba tem uma das melhores estruturas em relação a terminais do Estado, nem Santarém que é um município polo da região tem um terminal desse porte, porém, o governo deverá começar construção de um ainda este ano no município. O terminal de Itaituba atende centenas de pessoas que chegam e deixam o município, o local foi bem planejado para proporcionar comodidade aos passageiros.

Haroldo Costa Bezerra (Diretor de Gestão da CPH), que acompanha o terminal desde seu planejamento, reforçou a tese do presidente Alexandre Von, não há problemas na estrutura do terminal.

Uma das principais metas na nova gestão da CPH é a construção de sete terminais hidroviários no estado, sendo um de grande porte em Santarém e outros seis em Santana do Tapará, Curuá, Prainha, Almeirim, Faro e Terra Santa. Os recursos para as obras desses terminais, orçados em torno de 85 milhões de reais, serão obtidos por meio de uma operação de crédito que o governo do Estado está finalizando junto à Caixa Econômica Federal. Assim que for concluída, terá inicio o processo de licitação para a execução das obras. Em longo prazo, a ideia é implantar novos terminais hidroviários em pelo menos 20 municípios paraenses.

Fonte: RG 15/O Impacto e Junior Ribeiro