Produtores rurais de Santarém receberão ações de educação ambiental

Mobilização, com apoio da Semma, é promovida pelo Programa Municípios Verdes e Rádio Margarida sobre questões ambientais.

Teatro, cinema popular, distribuição de histórias em quadrinhos, rádio novelas, dentre outras atividades, serão proporcionadas em campanha de educação ambiental, entre os dias 23 e 25 deste mês, a produtores rurais de Santarém. A iniciativa é promovida pela ONG Rádio Margarida, via Programa Municípios Verdes (PMV), com apoio da Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma).

A campanha de educação ambiental também conta com o apoio do Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), Fundo Amazônia, BNDES, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério do Meio Ambiente.

A mobilização aborda temas sobre o combate às degradações ambientais, produção sustentável e benefícios do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o produtor.

A Rádio Margarida e o Programa Municípios Verdes promovem a campanha educativa desde fevereiro em 33 municípios e 1 distrito, localidades que firmaram o pacto de melhoria para as questões socioambientais como o monitoramento do desmatamento, elaboração e implantação do Cadastro Ambiental Rural.

RÁDIO MARGARIDA

O Centro Artístico Cultural Belém Amazônia, conhecido como Rádio Margarida, é uma entidade da sociedade civil, organização não governamental, de utilidade pública municipal, estadual e federal. Desde sua criação, em julho de 1991, desenvolve projetos e campanhas por meio do método de educação popular “Rádio Ação”, que se utiliza de linguagens artísticas e meios de comunicação social, tais como: teatro, teatro de bonecos, vídeo e áudio.

Confira a programação:

23/04 (domingo)

– 7h – Feira do Produtor Rural do Aeroporto Velho;

– 10h30 – Comunidade Boa Esperança, 43Km Curuá-Una (barracão da Igreja Cristo Bom Pastor);

– 16h – Comunidade Jacamim, 20Km Curuá-Una (barracão comunitário da Igreja Santo Antônio);

24/04 (segunda-feira)

– 10h – Comunidade Santa Maria, 8km PA-457 (Escola Municipal Santa Maria);

– 16h – Comunidade Urumanduba, 13Km Curuá-Una (Prop).

GESTORES E SECRETÁRIOS PARTICIPAM DE FORMAÇÃO CONTINUADA

O Conselho Municipal de Educação (CME), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), promove, nos dias 25 e 26 de abril, uma formação continuada para secretários e gestores da rede municipal de ensino. O evento será no auditório do Sindicato dos Profissionais em Educação de Santarém (Sinprosan), de 08h às 17h.

No dia 25, a formação será apenas para secretários e gestores das regiões de rios e planalto. E, no dia 26, para gestores e secretários da cidade.

Reunião – No dia 27, das 08h às 12h, na Escola de Artes Emir Bemerguy, a Assessoria de Planalto promove reunião com gestores, vices e pedagogos das escolas do Planalto, para repassar orientações acerca de assuntos pedagógicos e administrativos, referentes ao ano de 2017.

PARCERIA ENTRE SANTARÉM E ITAITUBA VIABILIZA FORMAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenação de Educação Física, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), estará nos dias 28 e 29 de abril, no Município de Itaituba. As professoras Mara Nicolau e Michelly Freitas estarão em Itaituba ministrando formação para gestores, técnicos educacionais e professores de educação física da rede pública municipal daquele município.

A 1ª Formação Continuada para Professores de Educação Física é resultado de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação de Santarém e Itaituba.

O tema central é “A importância da Educação Física Escolar e suas atribuições”. A formação contará com palestra e oficinas, com o objetivo de esclarecer aos professores de educação física, gestores e técnicos educacionais, a importância da disciplina, questões legais e de cunho pedagógico; orientar os professores quanto ao planejamento e metodologia apropriados no processo de ensino e aprendizagem; aprofundar os conhecimentos acerca das teorias e metodologias da disciplina Educação Física.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS