Receptivo turístico do Centro Cultural João Fona é assunto de pesquisa acadêmica do IFPA

A Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), no cumprimento da democratização e fomento da política pública cultural, recebeu na manhã de quinta-feira (20) as alunas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)/Campus Santarém, do curso técnico de Guia de Turismo/1º semestre, Nair Graciele Silva e Iracema Lorena. Elas escolheram o atendimento do receptivo turístico do Centro Cultural João Fona (CCJF) como fonte de pesquisa para o curso.

A pesquisa das acadêmicas estava relacionada especificamente as atividades desenvolvidas pelo Guia de Turismo no Centro Cultural. Para coletar informações, as acadêmicas aplicaram um questionário com 15 perguntas relacionadas aos seguintes assuntos: a classificação dos turistas (local, nacional e internacional), a faixa etária, a origem (lugar) dos visitantes/turistas, os atrativos turísticos no município de Santarém e região, o que chama atenção no acervo do prédio público e outras.

O atendimento foi realizado pela chefe da Seção de Atendimento ao Turista do CCJF, a servidora, Patrícia Chaves. “É de grande valia a procura do segmento educacional quando querem informações da estratégia e funcionalidade do receptivo aos visitantes e turistas locais, regionais e internacionais realizadas pela nossa equipe”, destacou.

“Consideramos a escolha do Centro João Fona uma das melhores, tanto pela grandiosidade histórica do nosso município, quanto por ser uma das principais rotas das diferentes categorias (visitantes e turistas). Parabenizamos o governo municipal pelo zelo ao espaço e também pela abertura ao conhecimento educacional. E ainda confirmamos in loco o profissionalismo dos servidores no atendimento”, disse a acadêmica do IFPA/Santarém, Nair Graciele Silva.



EQUIPE DO INSTITUTO AYRTON SENNA REALIZA VISITA TÉCNICA EM SANTARÉM

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) receberá na próxima segunda-feira (24), a equipe técnica do Instituto Ayrton Senna. O encontro tem como objetivo promover formação pedagógica, para servidores da Semed, professores, gestores e pedagogos que irão atuar junto ao Programa “Formula da Vitória” – que atenderá alunos de 6º ao 7º ano com dificuldades em leitura, escrita e produção de texto.

Cronograma de visitas:

Dia 24/04/2017 – 08h às 12h e 14h às18h- Formação com equipe Semed

Local: Auditório Semed, localizado na Avenida Dr. Anysio Chaves, 712, Aeroporto Velho.

Dia 25/04/2017 – 08h às 12h- Formação com equipe Semed

Local: Escola Municipal de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy, localizada na Rua Hortência, esquina com a Alameda Três, Jardim Santarém

Dia 25/04/2017 – 14h às 18h- Reunião do Comitê Gestor. Participantes: Divisão de Ensino, Assessores de Rios e Planalto, Coordenação de Educação Infantil, Divisão de Estatística Escolar e Técnicas de Referência da Correção de Fluxo.

Local: Auditório Semed, localizado na Avenida Dr. Anysio Chaves, 712, Aeroporto Velho.

26 e 27/04/2017- Formação Fórmula da Vitória

Local: Auditório Semed, localizado na Avenida Dr. Anysio Chaves, 712, Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS