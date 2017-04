Itaituba participa do IV Encontro Nacional de Líderes Emancipalista e Anexionista em Manaus

O deputado estadual Hilton Aguiar está à frente de uma comitiva de Itaituba e demais municípios da região Oeste do Pará, bem como de outras localidades do Brasil, que participam do IV Encontro de Líderes Emancipalista e Anexionista, que está sendo realizado em Manaus (AM), na Assembléia Legislativa do Amazonas.

A abertura do evento aconteceu na sexta-feira (21), às 19 horas, quando as lideranças políticas mostraram a importância da luta pela emancipação de vários distritos que merecem passar a ser municípios.

O deputado Hilton Aguiar, em seu pronunciamento, mostrou que o Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no Pará, deve ser emancipado, para que se desenvolva e cresça junto com a região Oeste, quando trará mais investimentos e crescimento da economia.

O encontro de sesta-feira encerrou com apresentações de grupos regionais.

No sábado (22) a programação começou às 09 horas, com várias palestras, entre as quais podemos destacar a palestra “As diculdades e os Desaos de Emancipações no Estado do Amazonas’’, proferida por João Taveira de Lima (J lee), presidente da FADDEAM. Também houve a palestra “Pacto Federativo e o desenvolvimento e crescimento das Regiões do Brasil’’, proferida pelo deputado federal Danilo Forte, do Ceará; palestra “O papel da Frente Parlamentar em Defesa da Emancipação no Congresso Nacional”, proferida pela deputada federal de Goiás, Flávia Moraes, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Emancipação no Congresso Nacional.

Houve, também, pronunciamentos sobre Intervenções Institucionais, Governo e Parlamentares; Intervenções das Federações Emancipalistas dos Estados. Às 14 horas aconteceu o lançamento do Livro ‘‘ A evolução do Emancipalismo Brasileiro: Leis e Emendas Constitucionais, tendo como palestrante Jones Karrer e o lançamento do Livro ‘‘Margarida Schivazappa: A primeira dama do Teatro Paraense’’, tendo como palestrante Antonio Pantoja. Às 17:00h aconteceu a Criação da Confederação e às 19 horas, foi lançada a “Carta Manaus”.

O encontro termina neste domingo (23) com um passeio turístico por Manaus.

