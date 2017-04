Agentes da Adepará apreendem pescado clandestino em Santarém

Local não aparentava condições mínimas de higiene e nem boas práticas de fabricação.

Uma equipe da Adepará de Santarém apreendeu 350 quilos de pescado clandestino na manhã desta segunda-feira (24). O local, que foi interditado pelos agentes, processava pescado clandestino no centro urbano da cidade. A interdição foi feita pela fiscal Andreza Scafi, com o apoio do agente de fiscalização Solon Pessoa.

Várias espécies de pescado foram encontradas na empresa Rodolfo Pescados. Segundo o agente de fiscalização Solon Pessoa, “a produção acontecia em uma adaptação residencial. Foram apreendidos aproximadamente 350 kg de pescado variados que abasteceria o mercado varejista de Santarém”, conta.

O local não aparentava condições mínimas de higiene e nem boas práticas de fabricação. Após a apreensão e interdição do estabelecimento, o material foi descartado no aterro sanitário da cidade.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Adepará