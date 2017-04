Nossa reportagem recebeu Direito de Resposta, da Justiça, sobre matéria veiculada no dia 27 de outubro de 2016 referente a uma operação do Ministério Público Estadual no município de Uruará. O Direito de Resposta foi requerido pela advogada das partes denunciadas, Dra. Erika Almeida Gomes. Veja o Direito de Resposta na íntegra:

Direito de Resposta

Aos dias 27 de outubro de 2016 foi veiculado pelo JORNAL O IMPACTO, que foi realizada operação pelo Ministério Público Estadual em face do Prefeito de Uruará/PA, na qual também eram investigados LEANDRO SOUZA OLIVEIRA, DIVINO GASPAR DE OLIVEIRA e SUPERMERCADO GOIÁS.

A NOTÍCIA VEICULADA ERA FALSA, conforme se verifica da decisão de busca e apreensão, as nossas residências e nosso supermercado, não eram, nem nunca foram alvo dessa, daquela, ou de qualquer outra operação policial. A notícia veiculada era FALSA E INFUNDADA, visando unicamente atingir a nossa honra e denegrir a nossa imagem.

Nós fomos vítimas de falta de seriedade e profissionalismo na veiculação de notícias, posto que foram veiculadas notícias com o exclusivo intuito de denegrir a nossa reputação, imagem e honra.

Em verdade, somos empresários e residimos e trabalhamos de forma lícita há muitos anos no Município de Uruará/PA, não havendo antecedentes que desabonem as nossas condutas, nunca cometemos crimes, nunca estivemos envolvidos em qualquer operação criminal realizada pelo Ministério Público Estadual em face da Prefeitura Municipal de Uruará/PA, nem respondemos a nenhum processo de natureza criminal, tendo vidas limpas, e por essa razão nos insurgimos e os indignamos contra qualquer tentativa, mentirosa de denegrir a nossa imagem.

Uruará, 09 de janeiro de 2017

Erika Almeida Gomes

OAB/PA. 22.087-B