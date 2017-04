Leilão para novo linhão Tucuruí/Santarém é realizado com sucesso

As linhas de transmissão que compõe o lote 31 foram arrematadas pela EQUATORIAL ENERGIA S.A.​ durante o Leilão de Transmissão Nº 5/2016 realizado pela ANEEL em São Paulo. O lote 31 é composto por linhas de transmissão de 436 km e uma subestação de 300 MVA de potência localizadas no Pará. Os reforços visam atendimento à região oeste do estado e aumento da confiabilidade do sistema.

O valor ofertado pela empresa para o lote foi de R$ 126,8 milhões com deságio de 9,5% em relação à Receita Anual Permitida inicial estabelecida pela Agência de R$ 139,3 milhões. A RAP é a receita a que o empreendedor terá direito pela prestação do serviço de transmissão a partir da entrada em operação comercial das instalações.

(Com informações da Aneel)

