Prefeitura de Óbidos divulga editais de licitações para áreas de educação e saúde

Os certames serão realizados no modelo de pregão presencial. Licitação do transporte escolar será realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL), divulgou três editais de licitações nesta semana. Os certames serão realizados na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, a partir do dia 28 de abril.

Os pregões visam a contratação de empresa especializada para fornecimento de material para o laboratório municipal e contratação de pessoa jurídica especializada no ramo de serviços de xerox, encadernação e impressão, além de contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de transporte escolar por meio de veículos automotores e embarcações fluviais.

►Pregão Presencial nº 005/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma solução completa para automação laboratorial, contendo software de LIS, reagentes, controles, insumos e calibradores com fornecimento de equipamento em comodato a fim de realizar exames laboratoriais e aquisição de reagentes, consumíveis e insumos para o pleno funcionamento do Laboratório Municipal de Óbidos.

Data/Horário do Certame: 02/05/2017 às 09:00h

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitação

►Pregão Presencial nº 006/2017

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada do Ramo de Serviços de Xérox, Encadernação e Impressão de Material Educacional, para Suprir as Necessidades das Escolas Municipais, em Atendimento à Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Data/Horário do Certame: 03/05/2017 às 09:00h

Local: Prefeitura de Óbidos – Sala de Licitação

►Pregão Presencial nº 007/2017

Objeto: Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar por meio de veículos automotores e embarcações fluviais a serem executados na zona urbana, zona rural – terra firme, durante o período do ano letivo de 2017, incluindo o fornecimento de combustível, motoristas, marinheiros e auxiliares com toda a manutenção corretiva e preventiva.

Data/Horário do Certame: 28/04/2017 às 09:00h

Local: Câmara Municipal de Óbidos – Rua Dep. Raimundo Chaves, nº 348, Centro.

As informações sobre os editais dos pregões podem ser acessadas no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), no link:

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico/licitacao/list?municipio.id=51&orgao.id=&termoBusca=&statusLicitacao.id=&modalidade.id=&tipo.id=&numeroProcessoAdm=&numeroDocumento=&objeto=

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO