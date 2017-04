Juruti Velho recebe primeira plenária da Conferência Municipal de Saúde das Mulheres

O Conselho Municipal de Saúde de Juruti realizou, na última sexta-feira, 21 de abril, a primeira plenária da Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, no Distrito Muirapinima, região de Juruti Velho, onde foi apresentado o tema central da Conferência “Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres”. As plenárias vão ocorrer em varias regiões da área rural e na cidade.

A assistente social Eva Costa, uma das facilitadoras, explanou o tema: “O Mundo do Trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres”. Após a apresentação foram formados três grupos, em que elaboraram propostas para serem debatidas e aprovadas para a Conferência que ocorrerá no dia 12 de maio, no Salão Dom Bosco.

Também ocorreu a eleição dos Delegados (Usuários e Trabalhadores da Saúde), que irão representar e defender as propostas aprovadas do Distrito Muirapinima no dia 12.

Participaram do evento o presidente da Câmara, Marisson Garcia; vereadores Mario Itiá Kobayashi, Dorli Guimarães, Andrea Alves; secretária de Saúde, Joquibede Mota; presidente do Conselho Municipal de Saúde, Gilvanira Nogueira; profissionais de Saúde e usuários dos serviços de saúde.

No próximo dia 28 de abril duas plenárias serão realizadas, sendo uma pela parte da manhã na Vila de Tabatinga e outra a tarde na Vila de Castanhal.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS