Semtras entrega certificados de qualificação profissional a jovens que cumprem medidas socioeducativas

Em comemoração ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, celebrado na segunda-feira (24), a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), entregou certificados a nove jovens que cumprem medidas socioeducativas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A cerimônia foi durante a manhã, no auditório da Estação Cidadania.

Os alunos, que têm entre 14 e 20 anos, concluíram os cursos profissionalizantes oferecidos por meio de uma parceria entre o governo municipal, Ministério Público do Trabalho, 5ª Vara da Infância e Juventude, Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

Atualmente, a demanda do Creas é de 82 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. “Para conseguirmos inseri-los no mercado de trabalho e eles concorrerem de igual para igual com os demais adolescentes do Jovem Aprendiz, é importantíssima essa qualificação profissional”, declarou a coordenadora do Creas, Ranilce Paes.

Os cursos foram 100% online e os computadores com internet foram possíveis graças a uma parceria com as Faculdades Integradas do Tapajós (FIT). Ao todo, são 52 cursos na plataforma do Ciee. Os nove socioeducandos concluíram os cursos de noções administrativas, internet, atendimento ao cliente, smarthphones e relacionamento interpessoal.

O jovem T.R.S é citado com um dos exemplos de alunos concluintes que, por meio dos cursos, conseguiu estágio no Fórum de Justiça. K.R.S já conseguiu emprego em um posto de combustível. “A forma com que fui educado fez com que eu cometesse ato infracional. Me meti com pessoas que não valiam a pena, briguei muito na rua, já aprontei demais. Aqui no Creas me acolheram, me ampararam”, afirmou o jovem.

Estiveram presentes na cerimônia, a secretária de Assistência Social, Celsa Brito, a juíza da 5ª Vara da Infância e Juventude, Josineide Gadelha, e dra. Gisela Sousa, do Ministério Público do Trabalho.

INSTITUTO AIRTON SENNA CAPACITA EQUIPE TÉCNICA QUE ATUARÁ NO PROGRAMA “FÓRMULA DA VITÓRIA”

O Instituto Ayrton Senna (IAS) realizou na segunda-feira (24), em Santarém, formação inicial para a equipe técnica da educação municipal que atuará no Programa “Fórmula da Vitória” – programa que atenderá alunos de 6º ao 7º ano com dificuldades em leitura, escrita e produção de texto. A capacitação que segue até a próxima quinta-feira (27), aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), situado na Avenida Doutor Anysio Chaves, 712, Aeroporto Velho.

De acordo com a técnica de referência da correção de fluxo escolar da Semed, Crizolita Paranatinga, inicialmente o programa será oferecido em 14 turmas da rede municipal, no contraturno escolar. “A metodologia do programa contempla, além de apoio pedagógico aos professores, a distribuição de materiais didáticos para os alunos”, disse.

Para a gerente de projetos do IAS, Rita Cássia Paulon, o programa é uma prática pedagógica fundamental para o reforço escolar e trará bons resultados para a rede municipal de educação. “É um programa que visa contribuir com desenvolvimento das competências leitoras e escritoras dos alunos. Nesse primeiro momento estamos trabalhando com os técnicos da Semed, a gestão participativa e a gestão democrática em vários âmbitos, plano de ações e metas voltadas ao acompanhamento das escolas, no que tange o desenvolvimento da aprendizagem e da alfabetização”, explicou.

PRODUTORES RURAIS SÃO INCENTIVADOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Rádio Margarida e Semma levam ações do PMV à comunidades do planalto e eixo forte santareno.

A organização não governamental Rádio Margarida em parceria com a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), concluiu na segunda-feira (24) as ações que levaram teatro, cinema, histórias em quadrinhos à produtores rurais de Santarém. A iniciativa que faz parte do Programa Municípios Verdes (PMV) tem como objetivo incentivar os cuidados da produção do campo com o meio ambiente.

A campanha de educação ambiental também conta com o apoio do Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), Fundo Amazônia, BNDES, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério do Meio Ambiente.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Vânia Portela, essa é uma ação do PMV, cujo programa a cidade faz parte, sendo considerada como Município Verde, e vem fortalecer as iniciativas locais de proteção ambiental e dos próprios produtores rurais.

“Durante as visitas, os produtores rurais receberam orientações quanto às questões ambientais como o combate às degradações ambientais, produção sustentável e benefícios do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Informações para que o produtor rural possa ser também um agente multiplicador em proteção ao meio ambiente”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente.

As atividades ocorreram em localidades do planalto e eixo-forte santareno como as comunidades de Boa Esperança, Jacamim Comunidade Santa Maria e Urumanduba, além da Feira do Produtor do Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS