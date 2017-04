Prefeito avalia positivamente o leilão de linhas de transmissão de energia que atendem a região

Nélio Aguiar esteve em Brasília, em março, reivindicando melhoria na qualidade da energia na região. Lote 31 foi arrematado pela Equatorial Energia S.A na segunda-feira (24).

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar avaliou como positivo o leilão das linhas de transmissão de energia que atendem a região oeste do Pará. A empresa Equatorial Energia S.A venceu a competição do lote 31, durante leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na segunda-feira (24), em São Paulo.

Nélio Aguiar esteve no início de março, em Brasília, onde participou de audiência com o ministro de Minas e Energia Fernando Bezerra Filho. Como presidente da Amut, Nélio expôs a preocupação em relação à oferta de energia na região e solicitou a construção do novo linhão tramoeste para melhorar a qualidade de energia. Na ocasião, o ministro garantiu a inclusão da obra nesse primeiro leilão, fato concretizado nesta segunda-feira (24).

“Essa é uma demanda necessária da Prefeitura, é uma luta da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces). A gente está no limite, com o linhão do tramoeste saturado, o que inviabilizaria nosso desenvolvimento, sem falar na qualidade da energia, essas quedas constantes têm relação direta com a atual situação que se encontra o tramoeste onde temos uma grande produção de energia com as hidrelétricas de Tucuruí, Belo Monte e Curuá-Una e temos pouca energia para nos atender”, declarou o prefeito Nélio Aguiar.

Conforme a Aneel, o valor ofertado pela empresa para o lote foi de R$ 126,8 milhões com deságio de 9,5% em relação à Receita Anual Permitida inicial estabelecida pela Agência de R$ 139,3 milhões. Essa receita é a que o empreendedor terá direito pela prestação do serviço a partir da entrada em operação comercial das instalações.São 436 km de linhas de transmissão e uma subestação de 300 MVA de potência que compõem o lote 31.

“Com o resultado desse leilão, a gente fica na expectativa em ver esse problema resolvido para que a gente possa ter uma melhor oferta de energia para Santarém e região e que favoreça a política de atração de investimentos garantindo a geração de emprego e renda”, concluiu Nélio Aguiar.

​ SEMMA ORIENTA POPULAÇÃO DO RESIDENCIAL SALVAÇÃO SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS

A Prefeitura de Santarém, por meio da equipe de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou nesta terça-feira (25), na Escola Municipal Professor Aldo Ferreira Campos, palestra a moradores do Residencial Salvação sobre a destinação correta do lixo, problemas provocados pela poluição sonora e a prática ilegal do uso de linha com cerol.

Segundo a gestora pública, Clara Pacheco, que ministrou as informações, a intenção é sensibilizar a população daquela área para os cuidados com essas problemáticas ligadas ao meio ambiente.

“Abordamos orientações conforme as normas vigentes, a exemplo da Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que regulamenta as responsabilidades de todos quanto aos cuidados com o lixo”, informou Clara Pacheco.

Além disso, uma horta será implantada na Escola Prof. Aldo Ferreira como resultado de oficina que será promovida junto a estudantes e educadores das séries iniciais, observando a importância da consciência ambiental desde a infância.

Também são parceiros da iniciativa o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMED).

PROJETO “QUALIFICA TRABALHADOR NO TURISMO” OFERECE 50 VAGAS EM DOIS CURSOS EM SANTARÉM

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Associação Paraense de Recursos Humanos, iniciará no dia 27 de abril, o processo de inscrição de dois cursos para os profissionais que já atuam ou que pretendem trabalhar no serviço turístico na região.

Podem participar do curso pessoas maiores de 18 anos, trabalhadores da área do turismo e suas segmentações e pessoas que necessitam de qualificação para conquistar o primeiro emprego.

Os cursos terão duração de 28 dias úteis, sendo 5 horas/aulas diárias, totalizando 140 horas de curso, com turmas pela manhã e tarde, com inclusão de material didático, lanche, auxilio transporte e certificação.

Os interessados poderão se inscrever na Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) somente no dia 27 das 9h às 14h sendo necessário apresentar cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência. As inscrições serão feitas até o preenchimento das vagas.

Cursos disponíveis:

Recepcionista

Vagas: 25 alunos

Data de inicio: 08 de maio de 2017

Local: Escola Felisbelo Jaguar Sussuarana (Bairro de Fátima)

Horário: manhã

Camareira

Vagas: 25 alunos

Data de inicio: 08 de maio de 2017

Local: Escola Felisbelo Jaguar Sussuarana (Bairro de Fátima)

Horário: tarde

PREFEITURA E UFOPA REALIZAM INVENTÁRIO FLORESTAL

A Prefeitura de Santarém, por meio das secretarias municipais de Turismo (Semtur) e de Meio Ambiente (Semma), fechou parceria para a realização de um Inventário Florestal dos fragmentos florestais existentes na área urbana de Santarém, nas bacias dos igarapés do Urumari, Irurá e Juá. O objetivo é conhecer esses fragmentos e o potencial produtivo, para realização de ações que contribuam na conservação e preservação dos locais.

Nesta quarta-feira (26), às 8h, o secretário de Turismo, Pablo Barrudada, juntamente com representantes do Instituto de Biodiversidade e Floresta (IBEF) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), sob a coordenação do professor Dr. João Ricardo Vasconcellos Gama farão uma visita nos locais.

Os fragmentos florestais são “ilhas” de um ecossistema natural que foi devastado e estão inseridos em uma matriz de ambientes diferentes. Do ponto de vista municipal, estadual ou federal, constituem áreas verdes em diferentes estados de conservação. Na área urbana de Santarém, mesmo alterados, esses fragmentos serão relevantes para se conhecer o grau de conservação desses ambientes, pois eles têm papel essencial na manutenção do ecossistema local.

PREFEITURA PREPARA AÇÕES PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA

Ações de proteção ao meio ambiente estão sendo definidas para fazer parte do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Pesca da Região do Baixo Amazonas. A iniciativa é da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (Sapopema), em parceria com a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que realizou o 3º encontro para discutir a iniciativa na manhã de terça-feira (25), na Ufopa/Campus Amazônia.

Como faz parte do grupo de construção e consolidação de um sistema de co-manejo pesqueiro no Baixo Amazonas, a Semma deve atuar como instituição de conservação e preservação do meio ambiente, ajudando as comunidades a cumprirem os acordos de pesca e orientando para a prática legal na região.

De acordo com a pesquisadora da Sapopema, Wandicleia Lopes, cada instituição apresentou nesta terça-feira (25) suas primeiras intervenções para a consolidação do plano que tem previsão para ser concluído em maio deste ano. “Hoje fizemos a socialização de atividades sobre o que cada grupo já realizou, observando os avanços alcançados e, a partir daqui, vamos firmar previsões para novas intervenções”, informou.

A ideia do plano é apresentar uma proposta aos governos e demais instituições quanto ao potencial que a pesca na região do Baixo Amazonas possui.

O plano também conta com a participação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas (Mopebam), Colônia de Pescadores Z-20, IBAMA, INCRA, Câmara dos Vereadores de Santarém e secretarias municipais de meio ambiente das cidades do Baixo Amazonas.

Ao todo, estão envolvidas no Plano, 11 cidades do Oeste do Estado que são: Santarém, Monte Alegre, Prainha, Almeirim, Juruti, Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Curuá.

PREFEITURA REALIZA OFICINA DE TRANÇAS AFRO

A Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenação de Educação e Relações Etnicorraciais Quilombola, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nos dias 27, 28 e 29 de abril, oficinas de tranças afro, intitulada “O mundo começa na cabeça” – com o cabeleireiro, Bianor Santos, do município de Castanhal.

O curso tem o objetivo de promover o combate ao racismo institucionalizado a partir de práticas educativas e fortalecer a autoestima de mulheres negras, sob o víeis da valorização da estética negra.

Além das oficinas de tranças, o evento contará com rodas de conversas e uma palestra sobre a temática “Estética capilar como luta contra o racismo”, que será ministrada pela psicóloga, Willivane Mello.

A inscrição pode ser feita no Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes) ou pelo telefone (93) 99232-9300. O valor da inscrição é 10,00, para docentes das escolas quilombolas de Santarém e R$ 15,00, para estudantes e profissionais da área de estética.

O evento acontece em parceria com Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) e cursos de Psicologia e Estética e Cosmética do Iespes.

Programação

Oficina 1

Vagas: 15

Dia 27/04/2017

Local: Iespes – situado na Rua Deputado Coaracy Nunes, 3344, Caranazal.

Horário: 08h às 12h

Oficina 2

Vagas: 15

Dia 27/04/2017

Local: Iespes – situado na Rua Deputado Coaracy Nunes, 3344, Caranazal.

Horário: 14h às 18h

Mesa Redonda: “Estética capilar como luta contra o racismo”

Local: Iespes – situado na Rua Deputado Coaracy Nunes, 3344, Caranazal.

Horário: 19h

Taxa de inscrição é de R$ 5,00, participantes das oficinas estão isentos.

Oficina 3

Vagas: 15

Dia 28/04/2017

Local: Escola do Parque, situada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, Aparecida.

Horário: 08h às 12h

Oficina 4

Vagas: 15

Dia 28/04/2017

Local: Escola do Parque, situada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, Aparecida.

Horário: 14h às 18h

Oficina 5

Vagas: 15

Dia 29/04/2017

Local: Comunidade Quilombola bom Jardim (Público alvo: professores da Educação Quilombola).

Horário: 08h às 12h

INSCRIÇÕES PARA TURMAS DE BALÉ E JAZZ COMEÇAM NESTA QUARTA

As inscrições para as turmas de balé e jazz que a Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenação do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) começam nesta quarta-feira (26), no Shopping Rio Tapajós, de 10h às 12h, com a professora Cristiane Pessoa. As aulas estão programadas para começar no dia 16 de maio.

Quatro turmas de balé e duas de jazz funcionarão do Rio Tapajós Shopping, às segundas, quartas e sextas-feiras. Às segundas e quartas, funcionarão as turmas de balé nos seguintes horários: Manhã – 08h30 às 09h30 e 09h30 às 10h30; Tarde – 13h30 às 14h30 e 14h30 às 15h30. As turmas de jazz funcionarão somente às sextas-feiras, de 08h30 às 09h30 e 14h30 às 15h30.

Na Escola Municipal Ester Ferreira, no Bairro Ipanema, que terá turma de balé às terças e quintas-feiras, em horário ainda a ser definido, as inscrições estão disponíveis para público misto de 7 a 16 anos de idade.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS