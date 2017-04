Bancários, professores e outras categorias confirmam paralisação amanhã em Santarém

Nesta sexta-feira (28), por todo Brasil será dia de inúmeras paralisações e greves, e Santarém não ficará de fora. Diversos movimentos sociais e centrais sindicais e representantes de vários órgãos e instituições confirmaram a adesão aos protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, propostas pelo governo do presidente Michel Temer.

De acordo com diretor do Sindicato dos Bancários em Santarém, Joacy Belém, as agências não irão funcionar, apenas os caixas eletrônicos. Na Educação, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação Municipal de Santarém(Sinprosan), Josafá Gonçalves, confirmou que na rede municipal não haverá aulas.

Também confirmaram participação diversas categorias de servidores estaduais, tais como: educação, saúde, segurança pública, agricultura.

RG 15 / O Impacto com foto de Bena Santana