Bocão Ed. 1143

OPERAÇÃO SEFA

Uma grande operação da SEFA está sendo programada para o mês de maio e vai chamar atenção. As mercadorias sem nota, mercadorias adquiridas de outros estados com valor abaixo do custo, mercadorias roubadas e mercadorias contrabandeadas, estão na mira da SEFA. Esse tipo de procedimento vai sofrer um grande golpe. Aguardem!

ABUSO DE PODER

Se existe lei para todos os brasileiros, deve existir lei para as autoridades que usam o poder para prejudicar seus desafetos. Se as autoridades estão convictas de que estão fazendo as coisas certas, por que temer a lei? A lei não deve ser aplicada apenas aos bandidos que fazem e aparecem. Devem ser aplicadas, também, aos que abusam do poder para prejudicar seus desafetos.

ABUSO DE PODER 2

O que percebo é que as autoridades que abusam do poder querem ficar à vontade para humilhar e fazer o que acham bom para se destacar e chamar atenção da imprensa. Segundo o que ouvi de um cidadão, ele foi vítima de abuso de poder porque denunciou uma autoridade que tinha amizade com outras autoridades de outros poderes. Para prejudicar esse cidadão, se uniram três autoridades de poderes diferentes e iniciaram uma perseguição contra esse cidadão que não se intimidou e enfrentou todas as três autoridades e, no fim o cidadão venceu.

ABUSO DE PODER 3

Não são todas as autoridades que usam o poder para prejudicar, mas que existe, existe! A Lei do Abuso de Autoridade deve existir para evitar abuso de poder para prejudicar o cidadão que denuncia autoridades que praticam irregularidades. Por que esse medo de algumas autoridades?

ABUSO DE PODER 4

Se estiverem corretos em seus procedimentos, não devem temer. Ocorre que o caso Lava Jato, na fase de apuração, sem resultado, o cidadão já é exposto e ridicularizado. Essa pressão é para que o suspeito fique apavorado e escolha a delação como meio de escapar da punição e acaba dizendo verdade e mentira como meio de prova e as autoridades aceitam, sendo que seus depoimentos chegam até a imprensa antes de apurar a verdade.

ABUSO DE PODER 5

Senhores, não fiquem contra a Lei do abuso de Autoridade; se os senhores têm certeza de que estão agindo dentro da Lei, por que temer? Chego à conclusão de que existe abuso de poder com a atitude de algumas autoridades. Se houver uma investigação séria, apuração dos fatos com imparcialidade, por que ficar com medo da Lei de Abuso de Autoridade? A lei tem de existir para que o cidadão não seja prejudicado, para não presumir a culpa antes de investigar e apurar os fatos.

MERCANTIL EM ALENQUER

Chegou à minha mesa, um alerta para o Agente Fazendário de Alenquer investigar uma empresa, onde sua atividade no documento é varejista, porém, na prática é atacadista. Segundo a denúncia, várias irregularidades estão ocorrendo. Para tirar dúvidas é importante uma visita imparcial da SEFA de Alenquer nesse estabelecimento.

PONTO DE ÔNIBUS

Os acidentes estão acontecendo na Fernando Guilhon devido a faixa de pedestre ser antes da parada de ônibus. O ônibus quando estaciona para pegar passageiro, atrapalha quem vai ao sentido aeroporto, que não vê o pedestre. Eu quase bato num senhor por causa dessa situação. O ônibus deve parar depois da faixa para que os motoristas possam visualizar o pedestre.

PONTO DE ÔNIBUS 2

É importante mudar a parada de ônibus para depois da faixa, para que os motoristas possam visualizar quem vai atravessar. Se permanecer do jeito que está, vão acontecer mais acidentes e pode ser alegado na defesa do motorista que a faixa não atende às normas de trânsito.

LAUDO MÉDICO

Uma senhora grávida procurou uma médica da UPA que emitiu um laudo informando que a paciente corre risco com a gravidez, e indicou para um médico fazer a perícia. Chegando ao INSS, foi atendida por um médico Oftalmologista, que é o especialista da visão. Lá ele não olhou para a paciente, não fez nenhuma pergunta e disse que gravidez não mata e que ela poderia voltar a trabalhar, mesmo com um laudo de uma médica especialista. Depois desse conflito a paciente procurou outra médica que emitiu dois laudos: um confirmando que a paciente está precisando de repouso absoluto e outro confuso. No início a médica alega que a paciente está apta a exercer a atividade, porém, no final informa que ela corre risco. Laudo confuso!

VOCÊ É CORRUPTO?

Recebi um email de um cidadão que quando está em rodada com amigos, fala dos corruptos. Ele foi contestado por outro participante, que disse pra ele “Não fala dessas pessoas!” E fez a seguinte pergunta: Você é corrupto? A pessoa pensou e disse: O que é ser corrupto? Furar fila, mentir para prejudicar outra pessoa, um simples roubo; o ato de colar na prova, pagar para guarda de trânsito e outras coisas mais. A pessoa que se acha honesta, disse: é verdade, já fiz coisa pior. Falo essas coisas porque todos falam, aí, vou na onda deles. É isso que fere a ideologia da qual a população brasileira se acha correta.

VOCÊ É CORRUPTO? 2

Então, temos de ter cuidado ao chamar o outro de corrupto, já que pequenas situações corriqueiras do dia a dia podem ser enquadradas como corrupção. A diferença é que alguns políticos giram em torno da amplitude e prejudicialidade do ato cometido. Antes de julgar alguém, tenha certeza que você é perfeito. Assim encerrou o email do leitor da coluna.

VOCÊ É CORRUPTO? 3

Não faça juízo final sem antes tirar suas próprias conclusões. É desagradável o ser humano ser julgado sem que faça sua defesa. Nesse sentido, ao invés de rotular e criticar, analise os dois lados.

JUSTO VERÍSSIMO

Estudantes da Escola Estadual Frei Othmar, no bairro do Santíssimo, foram às ruas na quinta-feira (27) para protestar sobre a precária situação do educandário, que tem 57 anos de existência e há muito tempo não é contemplado com reforma, deixando os estudantes à mercê da própria sorte. Eles denunciam o abandono do governador Jatene, que fechou os olhos para a região Oeste do Pará. Os estudantes comparam o Governador com o deputado Justo Veríssimo, antigo personagem do saudoso Chico Anysio.