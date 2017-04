Deputado quer redução nos preços das passagens aéreas

Chapadinha esteve em audiência na quinta-feira (27) com o superintendente da Anac, Ricardo Bisinotto Catanant.

Os preços cobrados pelas passagens aéreas, de voos que saem de cidades da região Norte não são nada favoráveis e quando as empresas lançam promoções, há um número reduzido de ofertas, o que dificulta a vida de quem precisa viajar, seja a trabalho ou a passeio.

Passagens de Santarém para Belém, por exemplo, ultrapassam R$ 2 mil e 500, um trecho, o que causa revolta e preocupação.

Na quinta-feira, 27, o deputado Chapadinha esteve em audiência com o superintendente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Ricardo Bisinotto Catanant para tratar sobre as mudanças de horários dos voos no estado do Pará e o abuso na cobrança no preço das passagens.

Chapadinha ratificou os absurdos cobrados nos preços das passagens. “Algumas companhias tem cobrado valores acima de R$ 3 mil no trecho Santarém/Brasília”, reforçou.

O deputado cobrou da Anac uma maior fiscalização por parte da Agência, pois a população não pode ser prejudicada. Para ele, essa situação representa uma verdadeira exclusão e isolamento da região em relação as demais partes do país.

Conforme o superintendente, as atuais ações que estão sendo implementadas referente ao fim da limitação do capital estrangeiro irão possibilitar uma livre concorrência. A expectativa é que com o aumento da concorrência, haja aumento no número de voos e, consequentemente redução de preços.

Chapadinha aproveitou para solicitar da Anac que abrace essa causa em prol da população, principalmente do oeste do Pará. E, também, que seja agendada uma reunião com a participação das empresas de aviação. A proposta é que seja feita uma negociação que possa beneficiar aos usuários de transportes aéreos, sem que haja prejuízo às companhias.

A audiência teve a participação de deputados que fazem parte da bancada paraense que se comprometeram em alinhar os esforços com a Agência, visando a aprovação da alteração da legislação. O objetivo é beneficiar a população, tanto no que se refere a redução nos preços, quanto no aumento do número de voos.

Durante a audiência, o deputado Chapadinha defendeu a abertura do mercado para as empresas estrangeiras. Propôs o fim do cartel existente na atualidade.

