Eduardo Fonseca Ed. 1143

SÓ FALTOU O BANHO DE CHEIRO

Fiz questão de comparecer no domingo, 23 de abril, pela manhã, nas praças, Bandeira, Monsenhor José Gregório e Complexo de Nossa Senhora da Conceição, onde funciona, durante a semana, o que se poderia apelidar de “camelódromo”, quando realizaram a limpeza geral daquela área, recuperação e pintura dos poucos bancos ainda ali existentes.

Não vi nenhum agente de limpeza da Prefeitura Municipal de Santarém, até a hora que saí de lá e pelo que soube, não apareceu nenhum. Foi um trabalho feito exclusivamente, pelos membros da Associação dos vendedores ambulantes, dali, cumprindo um acordo formalizado entre a Associação e o Ministério Público Estadual.

Essa atitude só vem demonstrar que é possível, usar um logradouro público e zelar por ele mantendo-o limpo para que os pedestres possam continuar a usá-lo e caminhar em calçadas livres.

Todos já vimos como ficaram as lanchonetes em frente ao Pronto Socorro Municipal, na Presidente Vargas, próximo à Barão, negociaram com o Asilo São Vicente de Paulo e liberaram a calçada e mudou até o aspecto, dando uma sensação de limpeza, já pela antiga Pres. Roosevelt, hoje, Marechal Rondon, o aspecto negativo permanece, causando uma poluição visual, necessitando de uma outra ação do Ministério Público Estadual em defesa da cidadania.

Segundo informações dos camelôs da Praça da Matriz, a operação limpeza da Praça, continuará a acontecer em datas a serem definidas. Quiçá, os outros logradouros públicos tivessem a mesma postura e a mesma iniciativa, sem precisar da interferência do Ministério Público Estadual, para que depois não digam que o MP Estadual está se “inxirindo” em tudo. Mas é porque o Município só toma a iniciativa, só depois de se fazer um Termo de Ajuste de Conduta-TAC. E aí os desavisados ficam a fazer comentários, sem conhecimento de causa.

A continuar assim, pode até sair um banho na praça, um “BANHO DE CHEIRO”, com as nossas ervas perfumadas, como temos no Ver-o-Peso, em Belém que todo ano realizam um dia –O Banho de Cheiro, ali naquele ponto turístico. Em Salvador tem a “Lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim”. Que tal aqui se criar esse evento para o calendário dos acontecimentos de Santarém? Tenho certeza que contariam com o apoio da classe que tem uma grande credibilidade na sociedade, os Bombeiros. E creio que também a Prefeitura Municipal de Santarém. Pensem nisso! //////// Ouvi meio preocupado quando me disseram que se estuda a possibilidade de fazer da antiga Praça Rodrigues dos Santos hoje, Praça Felipe Bettendorf, de se transferir os camelôs para lá. Ora, já disse por aqui pelo O IMPACTO, que prefeitos anteriores cederam a pressões dos camelôs e destruíram por assim dizer três Praças, do centro comercial de Santarém, a mais recente foi a do Relógio, que está a mesma “avacalhação”, nem eles, os camelôs, podem andar, por lá, por tanta mercadoria que colocaram por onde o pedestre, o cliente deveria andar e fazer sua escolha para comprar. Além de o banheiro estar fechado servindo de expositor de manequins. Aí volto a dizer do esforço desmedido que teve o ex-prefeito Ronan Liberal, quando da inauguração do Mercadão 2000, para retirar os camelôs dali da Praça, para transferir para o antigo campo do Veterano. Se isso acontecer é um retrocesso ao trabalho do ex-prefeito Ronan e estaríamos perdendo a quarta Praça e esta voltaria a ter a mesma desordem das outras se não tiver fiscalização contínua, diária, por fiscais sérios e comprometidos com a causa pública. Secretaria do Planejamento ou aquele tal de Núcleo de Gerenciamento de Obras – se ainda existe – preparem um estudo e viabilize um novo local adequado para esses trabalhadores. ///////// A SEMAB – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – está com um grupo coordenado pelo Amaral, um dos amantes desta terra, promovendo o serviço de poda das árvores das Praças, Avenidas e Ruas da nossa Cidade. Ocorre que já está sentindo reações de alguns moradores que plantaram uma ou algumas árvores, na área dos pedestres e não querem que proceda a podagem das árvores, porque foi ele quem plantou. É louvável que ele tenha plantado, MAS ELE NÃO É DONO DA ÁRVORE, ESTÁ NA VIA PÚBLICA, É DO POVO E QUEM REPRESENTA E ZELA PELO QUE É DO POVO SÃO OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. DAÍ, AMIGO Amaral, Poda nelas! Para ficarem mais belas e fazerem menos escuro, onde não há iluminação pública. Assim, à noite, a bandidagem adora! //// Com a saída da inadimplência da Prefeitura Municipal de Santarém, deixada pelo governo anterior, está no Cadastro Único de Convênios, e poderá dar continuidade às obras, que se encontram paralisadas. Espero que assim seja, porque eu passei mais de quatro anos, por aqui por este espaço, falando da parte da Trav. Turiano Meira, que não foi asfaltada. Fizeram uma parte, pararam a obra, quase em frente à minha casa, “parece marcação” e hoje, me arrependo. Porque entregaram uma pista mal acabada, sem sinalização adequada, sem fiscalização de trânsito, virou pista de “pega”, de abuso de velocidade, já houve colisão e derrubaram duas mangueiras, plantadas pelos moradores. Hoje, inacabada, já com alguns buracos e atenção, já está “brotando” vazamento de tubos da COSANPA, estava melhor, no meio da poeira e dos buracos, porque, os veículos motorizados não podiam correr, nem imprimir a velocidade que estão imprimindo, atualmente, em todo tipo de veículos, principalmente, essa ”praga” que chamam de motos e seus condutores irresponsáveis. Será que estão esperando morrer um? ////// Com a já incontrolável violência em Santarém, creio que se faz necessária a instalação com a maior urgência da Guarda Municipal Armada, em número inicial de cento e cinquenta guardas, como está no projeto do Vereador e Delegado de Polícia Civil, de carreira: Jardel Vasconcelos. Espero que os demais edis pensem e votem a favor do projeto, não por suas convicções, mas porque é bom para Santarém. ////// O mesmo caminho deve tomar o Projeto da criação da Zona azul – não a baleia azul- para o estacionamento do já caótico centro da Cidade de Santarém. Onde se é abordado por umas centenas de pessoas querendo dinheiro para “vigiar”, “olhar” o seu carro e colocar papelão, arranhando o vidro do veículo e se não pagar, sofre “retaliações”. Mais uma vez creio que nossos vereadores têm de votar pelo bem da população de Santarém, não por meia dúzia de pessoas, que não querem outro tipo de serviço. Quer ver ofereça-lhes um emprego, para ganhar o salário mínimo! Veja se algum deles aceita. /////////////// – Tenho um apartamento, para alugar no Condomínio Apuí, na Curuá-Una, bairro da Jaderlândia, com dois quartos, sala e cozinha, contato, pelo fone: 3529-2589. ////// RAÍZES DA TERRA é a banda que estará, hoje, no Fluminense, animando o Baile – O Melhor da Saudade, a partir das 23, horas. Imperdível!