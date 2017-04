Prefeito apresenta síntese dos primeiros cem dias de governo

Na sessão de quarta-feira, 26, na Câmara de Vereadores, o prefeito de Juruti, Henrique Costa, fez um balanço dos seus primeiros cem dias de governo, atendendo a um requerimento de autoria do vereador Carlos Alberto Oliveira (DEM), vice-presidente do Poder Legislativo, que presidiu a sessão.

O vice-prefeito, West Lima, acompanhou o prefeito à Câmara. A sessão contou ainda com a presença dos secretários José Maria Melo (Governo), Sebastião Soares (Infraestrutura), Ariadne Lima (Cultura, Desporto e Turismo), Sidne Coimbra (Administração), Agostinho Guimarães (Produção e Abastecimento), Aparecida Camarão (Assistência Social), Expedito Repolho (Meio Ambiente), Fernando Esteves (Integração Comunitária) e Chrystian Rezende (Finanças).

Aos vereadores presentes foi entregue uma síntese dos primeiros cem dias da atual administração. O prefeito apresentou a realidade situacional econômica, financeira e administrativa do município, e depois respondeu perguntas feitas pelos vereadores acerca de diversos assuntos relacionados à administração pública.

“Por meio desta sessão nós tomamos conhecimento da real situação do município encontrada pela atual gestão e os prognósticos daquilo que se pretende ainda neste ano de 2017, de acordo com o orçamento previsto para este ano. Todos os vereadores tiveram a oportunidade de fazer seus questionamentos diretamente ao prefeito Henrique Costa, que fez um esclarecimento dos mais variados assuntos como o concurso público, que será uma realidade ainda neste ano, questões como débitos deixados pela gestão anterior e diversos outros”, disse o vice-presidente da Câmara, vereador Carlos Alberto.

De acordo com o prefeito, a ida à Câmara foi muito importante para manter informados os vereadores e a população. “A população precisa tomar conhecimento dos passos que estão sendo dados e verificar o grau de dificuldades e as condições reais que temos para administrar o município de Juruti”, disse o prefeito.

Sebastião Soares (Infraestrutura), Joquibede Mota (Saúde) e Jonas Morais (Educação) também apresentaram um balanço dos cem primeiros dias de suas gestões, nos dias 04/04, 05/04 e18/04, respectivamente.

“Vamos dar continuidade nessas apresentações de forma regionalizada. Nossas equipes devem ir às regiões do Mamuru, Juruti Velho, Curumucuri e outras”, ressaltou o gestor municipal.

“Os poderes são independentes, mas também são harmônicos. Diante disso o nosso papel é sempre estar olhando para a nossa sociedade e por isso realizamos essa grande sessão. Tenho certeza que os vereadores, de acordo com aquilo que ouviram do gestor, vão trabalhar para que os seus projetos e requerimentos, ao ser elaborados, vão levar em conta a nossa realidade econômica, o nosso orçamento”, acrescentou Carlos Alberto.

Henrique Costa informou ainda que o governo vai produzir um material impresso, didático e pedagógico, de simples entendimento, para que a população possa ficar a par da real situação do município e das ações que estão sendo executadas pela atual administração. “Assim que o governo prestar contas do primeiro quadrimestre – que termina agora em abril e temos até o final do mês de maio para encaminhar ao TCM – será apresentada na Câmara uma prestação de contas formal e vamos publicar todas essas informações para que a população possa tomar conhecimento”, finalizou Henrique Costa.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ