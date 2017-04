Prefeito de Santarém aposta em parceria com governo do Estado por meio do “Pará Sustentável”

Política de Desenvolvimento Harmônico Sustentável foi instituída na quarta-feira (26), em Belém. Evento reuniu prefeitos de vários municípios do Pará.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar tem boas expectativas no novo modelo de Desenvolvimento Harmônico Sustentável do Estado do Pará – Pará Sustentável, instituído pelo governo do Pará na quarta-feira (26), por meio de decreto assinado pelo governador Simão Jatene. Acompanhado pela primeira dama e titular da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semtras), Celsa Brito, o prefeito assinou a adesão do município ao programa, em evento que ocorreu em Belém. A solenidade reuniu prefeitos de 76 municípios do Estado.

Para o prefeito de Santarém a busca do desenvolvimento econômico, social e ambiental de maneira sustentável dos municípios do estado demonstra preocupação com igualdade. “Temos boas expectativas no apoio do governo do estado aos nossos projetos de pavimentação e drenagem nas vias de Santarém. Buscamos que o governo nos ajude a recuperar o sistema viário que foi destruído pelo forte inverno. Que possa nos apoiar na destinação de resíduos sólidos, no aterro sanitário. E que faça investimentos e melhoria na comunicação através da internet em nosso município”, enfatizou.

Com a instituição do Pará Sustentável, o governo do estado pretende por meio de três eixos – econômico, social e ambiental – buscar a redução da pobreza e da desigualdade nos municípios do Pará.

No eixo econômico, a meta é do Pará Sustentável, para os próximos 15 anos, é igualar a renda per capita do Pará à média nacional, e promover um crescimento de 5,3% ao ano, criando 3 milhões de empregos até 2030.

Conforme informações do governo do estado, até 2020, o Pará deverá receber quase R$ 200 bilhões em investimentos em infraestrutura e logística, energia, mineração, indústrias, agronegócios, petróleo e gás. A expectativa é que os investimentos gerem mais de 200 mil novos postos de trabalho.

O Pará também já dispõe de quatro distritos industriais: no distrito de Icoaraci (em Belém), e nos municípios de Ananindeua, Barcarena e Marabá, que somam mais de 8 mil hectares de área e tem mais de 310 empresas instaladas. Em Santarém, no oeste, o Distrito Industrial está em processo de implantação.

