Prefeitos de Mojuí e Placas participam do Fórum Pará Sustentável em Belém

Prefeita de Placas, Raquel Brandão, com o governador Simão Jatene e a secretária Izabela, no momento da assinatura do Termo de Manifestação de Interesse ao Pará Sustentável.

A solenidade reuniu representantes de municípios paraenses, durante a apresentação e instalação do Fórum Permanente de Prefeitos e Prefeitas do Pará Sustentável, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. No primeiro dia do evento, estiveram presentes 76 prefeitos, 10 vice-prefeitos e 5 representantes diretos, totalizando 91 municípios. Entre eles os prefeitos Jailson Alves, de Mojuí dos Campos; e Raquel Brandão, do município de Placas.

O governador Simão Jatene explicou que a política prevista pelo Pará Sustentável nasceu para combater a pobreza e a desigualdade, tendo como premissa atingir os objetivos do desenvolvimento definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o Governador, esse novo passo só foi possível após a garantia do equilíbrio das contas públicas do Estado, mesmo em tempos de crise econômica no País.

Jailson Alves falou da importância do evento para os gestores municipais.

“O Pará Sustentável se apresenta como instrumento fundamental para o grande salto que o Estado precisa. É sem dúvida um excelente projeto, principalmente em reduzir a pobreza e a desigualdade no Estado, voltado para as matrizes econômicas, incentivando as cadeias produtivas para fomentar a geração de emprego e renda”, explicou Jailson.

Fonte: RG 15/O Impacto e HC