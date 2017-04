A crise diplomática entre Holanda e Turquia em meio à nova conjuntura da União Europeia

Nas últimas semanas houve uma tensão nas relações diplomáticas entre Holanda e Turquia, em consequência a proibição de dois ministros turcos de aterrissarem na capital holandesa. Eles liderariam atos de campanha política em favor de Edorgan, cujo objetivo era alcançar pessoas de origem turca que atualmente vivem no país.

O presidente deseja conquistar os votos da comunidade Turca para fins políticos que podem ampliar sua estadia no cargo até 2029. Desde então, a capital da Turquia tem investido em fortes ataques de cunho verbal contra o país europeu, em uma história que repercute em todo o continente.

Diante deste cenário, a União Europeia acaba influenciando nas decisões do cenário internacional, haja vista que é um ator poderoso na arena internacional. Pode-se verificar que a interdependência gera uma dependência mútua entre os atores, abrangendo a influência de forças externas que influenciam em vários âmbitos das tomadas de decisões.

Neste sentido, a interdependência integra um ambiente em que os Estados compartilham interesses e valores comuns e são interligados por um agrupamento de regras por intermédio de instituições que estabelecem regras comuns, as quais são responsáveis por conduzir tais relações.

A nova conjuntura da União Europeia, ainda que em transição, envolve interesses entre os Estados, devido a sua posição em meio ao conflito. A exemplo disso, verifica-se o posicionamento da Dinamarca e da Alemanha em relação à causa em questão. E mesmo que o bloco seja afetado pela crise, por ser um ator com expressivo poder, a sua capacidade de influenciar e barganhar pode ou não modificar o comportamento da Turquia. Ainda que uma Organização Internacional reúna Estados com interesses mútuos, o ambiente continua sendo um espaço de conflitos e disputa entre os atores.

A sensibilidade pode ser relacionada com a capacidade da manifestação do poder de um ator, na sua importância e rapidez em solucionar determinado problema. Já a vulnerabilidade, é determinada pela propensão de um ator em enfrentar as mudanças no cenário Internacional, incluindo os custos resultantes destas mudanças. A título de exemplo tem-se a probabilidade da Holanda influenciar nos resultados da Turquia e conseguir contornar a relação diplomática com o país, solucionando essa tensão permanentemente.