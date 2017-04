Prefeito assina ordem de serviço para pavimentação e drenagem de vias

Deputado Chapadinha, prefeito Nélio Aguiar, vice José Maria Tapajós, Eduardo Mendonça e Daniel Simões, durante assinatura da Ordem de Serviço.

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, o Vice-prefeito, José Maria Tapajós, e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Daniel Simões, assinaram nesta sexta-feira (28) a ordem de serviço, para implantar as obras de infraestrutura urbana, com recapeamento e recuperação de pavimentação asfáltica na Avenida Muiraquitã (entre Sérgio Henn e Curuá-Una) e Avenida Borges Leal (entre Cuiabá e Avenida Amazonas).

A empresa responsável, Saneng Santarém Engenharia LTDA, iniciará as obras na próxima semana, com o prazo de término para o final de junho. “Hoje foi dada a ordem de serviço e já cobramos a finalização das obras, as quais estão orçadas no valor de R$2.495.024,69. O contrato de repasse é 281.076-30/ 2008, com recursos destinados do Ministério das Cidades e Prefeitura de Santarém”, destacou Daniel.

Na ocasião, foram apresentados os projetos que são oriundos das emendas do Deputado Federal, Chapadinha, para o município de Santarém. “Pontuamos contrato a contrato, como estão os empenhos dos recursos, os serviços e tamanhos das obras”, explicou o titular da Seminfra.

O Prefeito Nélio Aguiar destacou o trabalho de captação de recursos para pavimentação e drenagem. “Estamos atualizando nossos projetos com a Caixa Econômica Federal. Já tiramos Santarém da inadimplência para possibilitar a retomada de obras de pavimentação e, com a parceria do deputado Chapadinha, mais de nove milhões serão destinados para o município, principalmente para infraestrutura”, finalizou.

As emendas com valores e repasses são:

Emendas número Descrição Repasse (R$) Contra Partidas (R$) Total (R$) 32140005 Av. Dom Frederico R$ 3.000.000,00 R$ 388.208,83 R$ 3.388.208,83 32140005 Vias do Bairro Mapiri R$ 1.100.000,00 R$ 82.567,74 R$ 1.182.567,74 Extra Vicinal Alter do Chão- Pindobal R$ 2.095.600,00 R$ 45.600,00 R$ 2.141.200,00 Extra Alter do Chão/ Praça Çairé R$ 1.170.000,00 R$ 30.000,00 R$ 1.200.000,00 32140007 5 vias do bairro Aeroporto Velho (em processo licitatório) R$ 1.649.219,00 R$ 617.071,70 R$ 2.266.290,70 32140007 Rua Madre Imaculada R$ 464.142,00 R$ 103.883,68 R$ 568.025,68 Total Geral R$ 9.478.961,00 R$ 1.267.331,95 R$ 10.746.292,95

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS