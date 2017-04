Prefeitura realiza semana de combate a hipertensão arterial em Santarém

Buscando levar mais informações à população e capacitar os profissionais da área da Saúde, a Prefeitura de Santarém, por meio da secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou nesta sexta-feira (28), a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A programação é alusiva ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado na quarta-feira (26).

A Semana Municipal de Prevenção e Combate à Hipertensão segue até o dia 5 de maio. O evento tem como intuito atualizar as equipes de saúde à respeito da doença, para investir na prevenção e minimizar os riscos de complicações do paciente.

Na sexta-feira (28), no auditório da Fit, aconteceu a capacitação para todos os profissionais da atenção básica. A coordenadora do Programa de Hipertensos e Diabéticos do município de Santarém, Kelen Patrícia Santos, ressaltou que o evento vem para esclarecer pontos importantes quando se trata de Hipertensão, “Essa semana Municipal de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, vem para esclarecer muitas informações aos nossos profissionais da área da saúde. Hoje, por exemplo, o médico Ginecologista/Obstetra, Hélio Cabral falou um pouco sobre as doenças hipertensivas específicas da gravidez e demais conseqüências. Essas equipes foram atualizadas, receberam essas informações e vão expandir para cada equipe da Unidade Básica no decorrer da semana, eles irão sentar, ter rodas de conversa com os agentes comunitários de saúde e expandir o referido tema. Durante a semana nós estaremos fazendo um monitoramento com a população com verificação da pressão arterial, orientações a famílias, e encaminhamentos para avaliações médicas de casos suspeitos.”

Atualmente, Santarém tem 6,7 mil hipertensos cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Eles recebem o acompanhamento mensalmente feito pelas equipes médicas e de enfermagem nas unidades de saúde. São disponibilizados remédios anti-hipertensivos, verificação de pressão arterial, palestras educativas e atividades físicas realizadas por profissionais de educação física.

Doença – De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença acontece quando a pessoa tem a pressão arterial sistematicamente igual ou superior a 14 por 9, com os vasos sanguíneos se estreitando e levando a pessoa a um grande risco de acidente vascular cerebral (AVC), ataque cardíaco, entre outras situações.

Programação

02/05 a 05/05 – Ações descentralizadas nos bairros

Local: Unidades básicas de saúde e Estratégia de Saúde da Família

Público-alvo: População em geral, técnicos de enfermagem e agentes comunitários

Atividade: Busca ativa de novos casos e visitas domiciliares, levando orientações aos moradores; orientação sobre alimentação saudável, atividades físicas e consequências do uso abusivo de tabacos e outras drogas; palestras educativas abordando a importância do diagnóstico precoce, fazer a população conhecer e entender os valores da Pressão Arterial (medida), observação de sinais e sintomas e adesão ao tratamento; capacitação sobre a hipertensão arterial na gestação.

PREFEITURA INICIA NA TERÇA-FEIRA A 1ª MOSTRA DE PINTURA JOÃO FONA

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) inicia na terça-feira (02), a 1ª Mostra de Pintura João Fona, com avaliação das obras de artes pelos jurados e abertura para visitação do público.

A 1ª Mostra de Pintura João Fona será distribuída nos temas relacionados as sete artes mundiais: cinema, dança, escultura, literatura, música, pintura e o teatro.

O Secretário Municipal de Cultura, Luís Alberto Figueira, destacou a importância da realização desse evento, “Nós temos uma proposta de estimular a criação, o fortalecimento e difusão das artes plásticas destacando a pintura”.

“As execuções das atividades seguem etapas e nesta terceira, as obras serão avaliadas por cinco jurados e em seguida aberto ao público. Nos meses de maio e junho as obras estarão em exposição no Centro Cultural João Fona (CCJF). E no início do mês de julho, as obras estarão fixadas permanentes nas paredes do auditório da Casa da Cultura, o qual concluirá ações da 1ª Mostra de Pintura”, explicou a Administradora da Casa da Cultura, Dina Carvalho.

No dia 08 de maio, a partir das 18 horas, data em que se comemora o dia do artista plástico, o Centro Cultural Fona fará a apresentação à sociedade santarena dos três primeiros colocados da 1ª Mostra de Pintura João Fona.

Endereço do Centro Cultural João Fona (CCJF): Avenida Adriano Pimentel, s/n, no bairro Prainha.

INCENTIVO:

1º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 500, 00

2º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 300, 00

3º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 200, 00

4º ao 13º Lugares: Certificado de Participação

Os artistas foram selecionados pela Comissão Avaliadora da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com respectiva temática:

Selecionados Tema 1-Alex Augusto da Cruz Pastana Dança 2-Ana Maria Amaral da Silva Dança 3-Emerson Edilson Mafra Pedroso Escultura 4-Franciele dos Santos Ramos de Sá Pintura 5-Franciney Farias Batista Música 6-Hélio Bentes Mota Teatro 7-Jarlene Mara da Silva Beeck Cinema 8-João Batista Maria Carvalho Escultura 9-Jolene Santana Teatro 10-Odoilson Dias de Oliveira Música 11-Ronei Sávio Lopes da Cunha Literatura 12-Rosiney Costa Guimarães Pintura 13-Wendel Leal Literatura

CORREDOR SENSORIAL TESTA AROMAS E SABORES NO ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produtores, representantes de cooperativas, Emater, Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar (Cprof) e Núcleo de Licitação da Prefeitura de Santarém, tiveram uma experiência diferente na manhã de sexta-feira (28), por ocasião do Encontro da Agricultura Familiar, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Um corredor sensorial foi montado pela Divisão de Atendimento ao Educando (DAE) para que os participantes do evento pudessem testar sentidos como olfato, tato, paladar e visão.

A intenção foi mostrar aos agricultores familiares, a variedade de opções em produtos que eles podem fornecer na chamada pública da alimentação escolar para o ano letivo de 2017. “Pensamos em fazer um corredor sensorial para ver como desperta o paladar, o tato e olfato, a visão, no reconhecimento de alguns produtos que ficaram perdidos lá no nosso tempo de infância e que hoje a gente não usa mais no nosso dia a dia”, explicou a nutricionista da Semed, Maruza Moura.

De acordo com a nutricionista, o objetivo da Semed, é fazer um resgate da cultura, regionalizar o máximo possível, porque os produtos ficam mais baratos, acessíveis e se coloca para girar dentro do próprio município, o dinheiro que vem do governo federal, incentivando a agricultura familiar.

Maruza Moura destacou que, ao apresentar produtos regionais na alimentação escolar, permite-se que as crianças se alimentem de maneira mais adequada, dentro do que a legislação prevê. “Apresentamos o mingau de crueira, que é bem da nossa região, colocando a versão tanto doce quanto salgada, enriquecida com verduras, que levanta até quem está doente. E fizemos a mojica de piracuí que é riquíssima em proteína, tem carboidrato, tudo o que uma criança precisa para melhorar o seu cognitivo, o seu aprendizado e lhe sustenta durante o período em que está na escola”, observou Maruza.

Segundo a nutricionista, a intenção da Semed é apresentar os produtos e fazer degustação nas escolas e nas capacitações com as merendeiras, para tentar inovar o cardápio da alimentação escolar. “Não é fácil reinserir produtos e preparações na alimentação escolar. A gente sabe que esse resgate tem de ser feito com cuidado. Muitas vezes produtos do nosso quintal, a gente não quer mais. Por isso é preciso ver como os alunos, professores e diretores vão receber esses alimentos”, finalizou.

CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MAICÁ ENTRA NA 3ª RODADA

Com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação ( Semed), a comunidade do Bairro Pérola do Maicá realiza neste sábado (29) e domingo (30), a 3ª rodada do seu Campeonato de Futebol Amador.

No sábado (29) será realizado apenas um jogo, às 16h30, no Campo Novo Horizontino, entre as equipes União x Palmeiras.

No domingo (30), a rodada terá quatro jogos, sendo dois pela manhã e dois na parte da tarde. Confira abaixo:

Manhã

08h45 – Cross x Náutico – Campo Novo Horizontino

09h30 – Arsenal x Saracura – Campo Bianor

Tarde

16h30 – Rio Negro x LG – Campo Bianor

16h30 – Novo Horizontino x Jutaí – Campo Novo Horizontino.

FINAIS DA COPA UNISPORT DE VOLEIBOL SERÃO NESTE SÁBADO

Com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o Ginásio da Cidadania, no Mapiri, será palco na noite deste sábado (29), das grandes finais das categorias Masculino e Feminino, da Copa Unisport de Voleibol.

A primeira decisão, na categoria “Feminino”, será entre a equipe Bom Pão e a vencedora da semifinal da noite desta sexta-feira (28) entre as equipes AABB x Renovare.

A decisão da categoria “Masculino” entre C&D x Seleção de Óbidos promete fortes emoções. As duas equipes se mostraram muito fortes durante toda a competição.

MAIO AMARELO INICIA EM SANTARÉM COM SESSÃO ESPECIAL NA CÂMARA DE VEREADORES

A Prefeitura de Santarém, através da Divisão de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), realiza, na terça-feira (02), a abertura da Campanha Maio Amarelo em Santarém, o evento será realizado a partir das 9 horas na Câmara de Vereadores em uma sessão especial.

O Movimento Maio Amarelo tem a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O movimento é mundial e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) busca acompanhar, organizando ações durante todo o mês como: blitz, palestras, encontros e seminários.

De acordo com o Coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito, Marcelo Santos, é de suma importância a adesão dos órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil organizada nesse movimento mundial, “É importante a participação de todos para que, de fato, possamos alcançar resultados satisfatórios na redução dos acidentes no município. Estamos juntos por um trânsito mais seguro”, ressaltou.

A campanha terá a parceria de todas as secretarias municipais, instituições de ensino municipais, estaduais e da rede particular de ensino, universidades e empresas locais, além dos órgãos na área de segurança, saúde e trânsito.

Programação do Maio Amarelo em Santarém.

Data Ação Horário Local 01 Feriado – – 02 Abertura das Ações do Maio Amarelo Mesa Redonda UNAMA 09:00 h 18:30 h Câmara de Santarém UNAMA 03 04 Blitz Educativa voltada ao pedestre 08:00 h Rui Barbosa em frente ao Banco do Brasil 05 Ação Educativa – Prefeitura nos bairros 08:00h Bairro Área Verde 06 07 Domingo – – 08 Ação educativa ULBRA ULBRA 09 Ações educativas na escola Rio Tapajós 09:30 h Escola Rio Tapajós 10 Ação educativa no 8º BEC 15:00 h 8º Bec 11 Ações educativas região Eixo Forte 14:00 h 12 Ação educativa Prefeitura nos Bairros Ações Educativas Colégio Santa Clara 08:00 h 09:30 h Bairro Santarenzinho Colégio Santa Clara 13 14 Domingo – – 15 Ações educativas UFOPA1 09:00h UFOPA 1 16 Dia D – minha Escolha faz a diferença no trânsito Secretarias Municipais 17 18 Blitz Educativa Mônaco Rod. Fernando Guilhon 19 Ação educativa na Escola Julia Gonçalves Passarinho 09:30 h Escola Júlia G. Passarinho 20 21 Domingo – – 22 Ação educativa UFOPA2 UFOPA 2 23 Ações Educativas Colégio Dom Amando Dom Amando 24 Ações educativas na escola Álvaro Adolfo da Silveira 09:30h Escola Álvaro Adolfo 25 Ações educativas região da rodovia Curuá-una 14:00 h 26 Ação Educativa na Prefeitura nos Bairros 09.30h Bairro Livramento 27 28 Domingo – – 29 Ações educativas UFOPA 3 UFOPA 3 30 Ações educativas Zona Urbana Semed. 14:00 h 31 Caminhada e panfletagem: Paz no Trânsito 16:30 h Praça Barão de Santarém

PREFEITURA BUSCA ALTERNATIVAS PARA REGULARIZAÇÃO PORTUÁRIA

O vice- Prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, juntamente com representantes das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Mobilidade e Trânsito e Chefia de Gabinete, reuniu na manhã de sexta-feira (28) com o presidente da Câmara Municipal de Santarém, vereador Antônio Rocha e com o Diretor da Companhia Docas do Pará em Santarém (CDP), Vicente Sales. A reunião foi para tratar sobre as alternativas portuárias no município.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões, o objetivo das reuniões é a escolha de um local que possa abrigar provisoriamente as embarcações durante o período de ampliação do Projeto Orla. “Hoje foi uma reunião para tratar sobre o ordenamento portuário de Santarém, para que dê conforto para o passageiro e a segurança para o trânsito como um todo. Nós temos barcos intermunicipais, interestaduais e os barcos que atendem nossos ribeirinhos e estamos pensando qual a melhor forma de alocá -las para que todos tenham conforto e segurança no embarque e desembarque”, enfatizou Simões.

O vice-prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, informou que neste mês de maio deverá ser inaugurado o novo porto de Santarém, mas o local não foi pensado para atender outras embarcações que ficariam sem um local apropriado para atividade com a retomada das obras de ampliação da Orla da cidade. “O prefeito determinou que nós buscássemos alternativas para que as embarcações que operam na região tivessem um local apropriado para a atividade, e, como o nosso projeto é de inclusão, nós estamos reunindo com todos os entes de direito, e o que nós queremos não é apenas cuidar do paisagismo, queremos dar segurança para todos”, destacou o vice-prefeito.

Durante a reunião o Secretário de Mobilidade e Trânsito, Paulo de Jesus, demonstrou sua preocupação não apenas com a questão que inclui o embarque e desembarque dos passageiros, mas também com a segurança do trânsito de veículos e de pedestres no entorno dos portos. O chefe de gabinete da Prefeitura de Santarém, Erasmo Maia, irá cuidar das medidas cabíveis para que seja firmado um termo de cessão de uso da área portuária da CDP pelo município.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL BENEFICIA MORADORES DO BAIRRO MATINHA

Com o intuito de contribuir para a melhoria da realidade socioambiental do Bairro Matinha, os moradores da área participaram de ações de educação ambiental e receberam mudas de árvores. A mobilização ocorreu na manhã de sexta-feira (28), na Escola Municipal Sérgio Hein durante a 6ª ação do Programa “Prefeitura nos Bairros”.

A vendedora Rosineide Oliveira foi uma das beneficiadas com os serviços disponibilizados pelo projeto. Ela ganhou mudas de plantas e aprovou toda a iniciativa: “Estou achando tudo maravilhoso. Eu já cortei o cabelo, fiz a sobrancelha e agora vim pegar uma muda. Eu amo plantas e vou levar para plantar em casa, pois melhora o ar e deixa mais frio o ambiente.”

A gestora ambiental Fernanda Alonso, que fez parte da equipe de educação ambiental durante a intervenção, contou que o trabalho ultrapassa os limites de uma conversa com moradores, sejam crianças ou idosos, é um modo de sensibilizar as pessoas para que no local onde vivem possam ser agentes de transformação ambiental. “Estamos fazendo o trabalho de sensibilização para a proteção do meio ambiente com atividades para todas as idades, incentivando que é preciso estar atento aos problemas ambientais como o desmatamento e a queima do lixo doméstico.”, destacou a gestora ambiental.

Além disso, nesse momento em que o país enfrenta os problemas ligados à febre amarela, de modo pedagógico, os agentes ambientais usaram balões em forma de macaco, observando a importância de não maltratar esse animal que não é o transmissor da doença, mas que pode servir como indicador da moléstia.

Ao todo, a Semma fez a distribuição de 30 pés de plantas ornamentais, acolhimento de reclamações ligadas ao meio ambiente e distribuição de folders educativos orientando sobre os problemas provocados pela queimado do lixo doméstico.

PREFEITURA REALIZA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REGIÃO DE RIOS

A Prefeitura de Santarém, por meio da equipe do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promove neste sábado (29), a partir das 08h, uma formação que abordará como tema principal “Os direitos de aprendizagem de ciências e a interdisciplinaridade com as disciplinas de português e matemática”. A formação acontece em toda a região de rios (Arapiuns, Arapixuna, Lago Grande e Tapajós), exceto várzea, que está fechando o ano letivo.

A capacitação é voltada para professores alfabetizadores que atuam nas escolas municipais das comunidades Curuai, Vila Socorro, Soledade, Suruacá, Vila de Boim, Solimões, Vila de São Miguel, Bom Futuro, Maró, Mentae e Aninduba.

No próximo mês, a formação será realizada para professores da área urbana e planalto.

REUNIÃO DISCUTE SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Santarém, por meio da coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza na terça-feira (02), às 08h30, uma reunião para discutir ações educativas que serão desenvolvidas durante a programação da ‘Semana do Meio Ambiente’, a ser realizado em junho deste ano no município. A reunião ocorrerá na Escola Municipal Parque da Cidade, localizada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, s/n, Aparecida.

Foram convidados para o encontro, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS