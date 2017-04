Taxista é assaltado e tem veiculo roubado

O caso foi registrado na Seccional de Polícia Civil, pelo profissional do volante Raimundo Nonato de Sousa, que relatou o momento dificil que passou sob ameaça do criminoso, que utilizou uma arma branca. De acordo com o taxista, o assalto aconteceu na madrugada deste sábado quando trafegava na Travessa Dom Frederico Costa, e recebeu um sinal para parar. O assaltante pediu a vítima que o levasse a Rua da Indústria para apanhar sua mulher que estava doente e precisava de atendimento no Hospital.

Momentos depois, o bandido anunciou o assalto, e roubou

o veículo da marca Fiat, modelo Siena, da cor prata, placa – OFO- 5827.