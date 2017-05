Mais de 3 mil quelônios são soltos na região do Miri, em Juruti

A Prefeitura de Juruti, por meio do PMQJ – Programa de Manejo de Quelônios, executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou no último sábado, 29, da VI Soltura de Quelônios promovida pela comunidade Miri.

Na oportunidade, 3 mil 343 filhotes das espécies pitiú, tracajá e tartaruga foram soltos no lago da região.

Relatos dos comunitários informam que há dez anos quase não se via as espécies de quelônios nos lagos da região. Isso causou uma série de preocupação e ao mesmo tempo despertou os comunitários para que medidas fossem adotadas a fim de evitar a extinção dos quelônios.

Há seis anos, com a ajuda dos comunitários, em especial dos estudantes da Escola Municipal Professora Maria do Carmo, um trabalho de preservação dos quelônios foi iniciado, e apresenta bons resultados.

No período da desova, estudantes e comunitários recolhem os ovos depositados nas praias, que são colocados em uma chocadeira natural, protegida dos predadores. Quando ocorre a eclosão os cuidados são redobrados. Os envolvidos no projeto garante a alimentação dos animais e esperam que os mesmos atinjam o tamanho ideal para a soltura, que acontece sempre durante uma grande festa organizada pela comunidade.

Marionei Mesquita, coordenador de manejo da comunidade, fez um balanço do trabalho de preservação dos quelônios. “Estamos conseguindo ver centenas de animais das espécies na região, isso é muito gratificante para natureza e para a comunidade. Esse trabalho não é em vão! Hoje, agradecemos a equipe SEMMA pelo apoio, e da Prefeitura de Juruti pelo valor que tem nos dado”, disse ele.

Fábio Cunha, diretor de Áreas Protegidas da SEMMA, “ficamos muito felizes em fazer essa soltura de 3343 filhotes; mais do que isso, pela primeira vez, dentro programa, conseguimos marcar mais de 700 filhotes aqui na comunidade. E o que isso significa? Significa que daqui a 5, 10 anos conseguiremos dizer, do ponto de vista científico, quanto é satisfatório soltar essas espécies e ver quantos continuarão vivos”.

O evento contou com a presença do secretário de Governo, José Maria Melo, e do vereador Mário Itiá Kobayashi.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ