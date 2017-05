Prefeito e comitiva visitam Conselho Intercomunitário Floresta Ativa na Resex Tapajós Arapiuns

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar acompanhando pelo vice-prefeito José Maria Tapajós e dos secretários municipais de Infraestrutura, Agricultura e Pesca, Meio Ambiente e representantes da Câmara de Vereadores de Santarém, visitou no sábado (29), as comunidades Anumã e Carão localizadas na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns.

A visita teve como finalidade conhecer o trabalho do Conselho Intercomunitário Floresta Ativa (Cifa), que desenvolve alternativas de sustentabilidade para moradores da Resex. A comunidade Carão, pólo do Cifa, desenvolve atualmente trabalhos na área de criação de galinha, de meliponicultura (produção de mel), viveiro para a produção de mudas utilizadas no reflorestamento de áreas degradadas, e assistência técnica para a agricultura familiar.

Durante a visita o prefeito Nélio Aguiar e comitiva receberam as demandas das comunidades. A reunião de organização e gestão comunitária com lideranças extrativistas, organizadores locais e Prefeitura de Santarém contou com a participação de representantes de 17 comunidades que integram, atualmente, o Conselho Intercomunitário. O Projeto Saúde e Alegria, que capacitou e ajudou a população da Resex na criação do Conselho, também participou do encontro.

O coordenador Caetano Scannavino destacou o trabalho desenvolvido na Resex Tapajós Arapiuns desde 2014, “A gente está aqui no Centro Experimental Floresta Ativa (Cefa), que funciona mais ou menos como a base para servir a população, com treinamentos, seminário, encontro comunitário e oficinas de capacitação. A nossa ideia é trazer cada vez mais parceiros. A vinda da Prefeitura é muito importante. A gente tem hoje mais de 600 famílias cadastradas na Resex. As mudas produzidas aqui já beneficiaram mais de 50 comunidades, e isso mostra o resultado positivo desse projeto que a partir de agora ganha ainda mais com a parceria da prefeitura”.

O coordenador do Conselho Intercomunitário Floresta Ativa (Cifa), Livaldo Sarmento explicou os desafios enfrentados pelos comunitários para desenvolverem as atividades. “O nosso sonho é que o Conselho Intercomunitário futuramente possa se tornar quem sabe, uma cooperativa, para buscar recursos junto aos governos municipal, estadual e federal. Hoje nós temos muitas dificuldades quando se fala de infraestrutura, nossos ramais precisam de recuperação, assim como as pontes das comunidades da região, necessitamos de implantação de mais escolas, reforma nos postos de saúde, melhoria no transporte escolar e transporte de doentes. São muitos serviços que precisam ser melhorados e analisados com mais carinho por parte do poder público. Nesses últimos anos nós ficamos abandonados e esperamos que agora, nessa nova gestão, possamos ser atendidos. São serviços básicos e essenciais para que lá no final o trabalho desenvolvido no conselho intercomunitário, seja positivo”, afirmou.

O prefeito recebeu ofícios com demandas das 17 comunidades que estiveram presentes na reunião. A partir de agora ele deve analisar cada pedido da população, juntamente com o seu secretariado. “Primeiro eu queria elogiar a população dessas comunidades, pelo belíssimo trabalho desenvolvido aqui na comunidade Carão, esse é um exemplo muito bonito de um trabalho feito em parceria. Aqui o plantio de mudas de árvores para reflorestamento pode ajudar também em um projeto que temos o desejo de executar na área urbana de Santarém. São parcerias que estamos estudando e que com certeza podem dar muito certo. Recebemos também todas as demandas das comunidades e vamos analisar tudo com muito cuidado, porque nós sabemos as dificuldades enfrentadas por quem mora na região de rios”, ressaltou Nélio Aguiar.

Ao final da reunião na comunidade Carão, o prefeito e o vice-prefeito, ainda visitaram a escola e o posto de saúde da comunidade Anumã. Os locais precisam de reparos na estrutura e assistência com equipamentos (remédios para posto de saúde e energia para a escola poder oferecer os cursos de informática e as aulas no período da noite).

Todas as demandas das comunidades foram entregues ao prefeito, que agora irá analisar cada situação.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS