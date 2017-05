São Raimundo e Independente duelam nesta segunda-feira por uma vaga na Copa do Brasil

Jogo começa às 16 horas, no estádio Colosso do Tapajós

Após a derrota para o Paysandu, que o tirou da decisão do Campeonato Paraense, o São Raimundo ainda tem uma difícil missão, ficar em 3º lugar no Parazão e assim conquistar uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Para isso, o Pantera terá que vencer o Independente, em duas partidas, sendo que uma acontece nesta segunda-feira, dia 1º de maio, a partir das 16 horas, no estádio Colosso do Tapajós, em Santarém.

A comissão técnica do São Raimundo selecionou 20 jogadores para esta partida, que estão concentrados no mesmo hotel do adversário, o Independente. Com problemas no departamento médico, o técnico Lecheva não poderá contar com duas peças importantes para esta partida, os volantes Denis Pedra e Lucas Barbosa, que estão contundidos.

Os ingressos para a partida estão disponíveis com preço promocional. Provável escalação do São Raimundo: Roger Kath; Leandrinho, Rubran, Wanderlan e Tubarão; Anderson, Rodrigo Vitor, Alexandre e Chaveirinho; Tiago e Erick Foca.

Fonte: RG 15/O Impacto