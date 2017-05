Vitrine Social – Style News

** Foi realizado em Santo Antonio, Texas, a cerimônia de casamento de Jéssica Gilett com Mattew Bradshaw. Ela, filha da santarena Grace Serruya Malheiros Hall.

** Dia 22 de junho, serão comemorados os 356 anos de Santarém. Uma vasta programação está sendo elaborada, constando de inaugurações, homenagens e shows regionais.

** A advogada e escritora Ana Paula Cruz Maciel recebeu homenagem em Belém, sendo condecorada com a medalha “Tiradentes”, pelo Governo do Pará.

** Foi inaugurado o Instituto Sebastião Tapajós. O Instituto tem como objetivo maior atuar na área de eventos, produção musical, musicoterapia, concertos e shows.

** O SESI realiza neste 1º de maio uma vasta programação em sua Sede Social para homenagear os trabalhadores da Indústria, culminando com a escolha da Garota SESI, às 14 horas.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Elza Nicolau, Graciete Wanghon, Emanoel Loureiro, Nazaré Rufino.

** Projeto Pixinguinha: O Projeto Pixinguinha está de volta. Para comemorar os 120 anos deste consagrado compositor, entre os meses de maio e novembro, 60 cidades, das cinco regiões do Brasil, receberão, cada uma, um show deste Projeto. Criado em 1977, o Projeto Pixinguinha teve momentos memoráveis e inesquecíveis em Santarém com os shows de Miúcha, Danilo Caymmi, Elza Soares, entre outros. Vamos torcer para Santarém ser agraciada mais uma vez com este projeto.

** Galeria on-line do Pará: A primeira Galeria on-line surge no Pará. Trata-se da Arte Amazon Belém que tem como finalidade levar os trabalhos dos artistas do Pará para o mundo através da Internet. Um projeto muito bacana e que visa divulgar os trabalhos dos artistas de nossa região.

** A Temple Comunicação está com inscrições abertas para o “Projeto Helix”, de crocriação de soluções para comunicação no mercado corporativo. As inscrições irão até 26 de maio.

Por: JORGE SERIQUE