5º Pre-Seminário da REPAM aborda biomas brasileiros

Evento acontecerá a partir das 14h no auditório da Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

Como a Igreja Católica está ajudando a cuidar do bioma amazônico tão violentado? Será o tema do 5º pre-seminário como preparação para o Seminário da REPAM.

A Diocese de Santarém realiza na quinta-feira, 04 de maio, mais um evento preparatório para o Seminário da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), que ocorrerá de 22 a 24 de maio no município de Santarém, sobre a encíclica do Papa Francisco “Laudato Si”. Esse pré-seminário ocorrerá a partir das 14h no auditório da Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

Nessa preparação vai ser abordado o tema “Como a Igreja Católica está ajudando a cuidar do bioma amazônico tão violentado? A assessoria será do Pe. Ademar Ribeiro, Coordenador da Pastoral Urbana da Diocese de Santarém, do Professor Valdomiro de Sousa da UFOPA, e do Pe. Manuel Rodrigues da Diocese de Óbidos.

Devem participar os representantes do STTR, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, Federação de Associações da Gleba Lago Grande, Conselho Indígena do Tapajós-Arapiuns, Colônia de Pescadores Z-20, comunitários das Cebs, Pastorais Sociais, Pastoral da Juventude, Pastoral Universitária, entre outros.

Esse é quinto pré-seminário, o primeiro ocorreu de 03 a 05 de Março em Mojuí dos Campos e o segundo no dia 15 de março em Santarém, o terceiro no dia 28 de Março em Santarém, o quarto no dia 19 de abril em Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ercio Santos