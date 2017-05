Estudantes da Faculdade da Amazônia são contratados para estágios

Somente em abril, quatro acadêmicos ingressaram em empresas santarenas.

Todos os meses, o Núcleo de Empregabilidade e Carreiras (NEC) da Faculdade da Amazônia possibilita que acadêmicos tenham acesso às vagas de estágios nas empresas no município de Santarém. Somente em abril, o núcleo foi responsável por intermediar a contratação de quatro novos estudantes da UNAMA, garantindo novas experiências e ascensão no mercado de trabalho. A ferramenta fica disponível no Portal do Aluno ou através do endereço eletrônico carreiras.sereducacional.com.

Os selecionados foram Higor Henrique Ferreira da Silva; Pedro Victor Melo de Castro; Maria Alexandra Souza Corrêa e Everton Luís Fernandes Corrêa. O acadêmico Higor da Silva, que cursa o quinto período de Ciências Contábeis passou por um processo seletivo com várias etapas de entrevistas e conseguiu a vaga de assistente administrativo. “É meu primeiro estágio, o contato está sendo bem diferente do que imaginava, ou seja, para melhor. Vou colocar em prática tudo o que aprendi na faculdade e buscar ao máximo me empenhar para ganhar muita experiência”, ressalta o estudante.

Segundo Elcicarla Matos, analista de carreiras do NEC, o setor vem proporcionando para chances para os acadêmicos crescerem no mercado de trabalho. “Todos os meses cadastramos vários currículos. Só na primeira semana do mês de abril quatro alunos de nossa instituição conseguiram uma vaga de estágio com a ajuda do nosso serviço”, comemora.

Para encontrar vagas de estágios ou ter experiências práticas de acordo com a área desejada, os alunos da UNAMA- Faculdade da Amazônia, devem se cadastrar no portal carreiras.sereducacional.com. Vale destacar que a seleção é feita pelas empresas parceiras do NEC. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (93) 3523 5088 ou presencialmente no endereço Rua Rosa Vermelha, número 335, em Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota