Mais bombas de sucção são instaladas na Avenida Tapajós

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), instalou mais uma bomba de sucção na Avenida Tapajós, em frente ao supermercado Beira Rio, na tarde de segunda-feira (1º). Nesta terça (2), a Secretaria vai instalar mais duas bombas, em frente ao Mercado Modelo e em frente à Marinha.

A Seminfra instalou duas bombas no início do mês de abril. Ressalta-se que o processo de bombeamento é uma medida provisória, tentando minimizar os transtornos causados pela enchente. O sistema faz circular água, para que ela não se acumule.

CRIANÇAS DO BAIRRO AMPARO PARTICIPAM DA PROGRAMAÇÃO DOS CHEFES NA PRAÇA

No feriado do dia do Trabalhador, 1º de maio, na Praça São Sebastião, foi realizada mais uma edição do Chefes na Praça. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) levou até o local 20 crianças do bairro Amparo.

“É uma forma de proporcionar as crianças de bairros distantes momentos de lazer”, destacou o titular da Seminfra, Daniel Simões.

As crianças chegaram na Praça São Sebastião às 17h30.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS