Tese de graduação realiza inclusão social com Botânica

A graduanda Dayane Bolonha, da Faculdade de Ciências Biológicas, Campus Altamira/UFPA, realizou hoje (02/05), teste Piloto com Calouros do Campus, no “Jardim Sensorial – PráticaS Visita Guiada”, antes de receber o publico alvo. O projeto é Orientado pela Prof¤ Magali Garcia, com a função de ensinar Botânica utilizando os sentidos sensoriais (visão, audição, tato, paladar e olfato), aos alunos do ensino médio, idosos, deficientes visuais e pessoas em fase de reabilitação a terem contato com as diversas espécies de plantas e suas funcionalidades.

Dayane explica a funcionalidade do projeto, “o Jardim possui plantas medicinais, ornamentais e verduras, com texturas variáveis no solo e foi construído com material reciclado com o formato acolhedor para que os visitantes sintam se bem. Com a sensibilização estimulamos a preservação. Esse teste está colocando na prática a viabilidade e funcionalidade do jardim para receber nossos convidados”. Apresenta Bolonha.

O Jardim Sensorial promoverá a interação da Universidade com a escola básica e sociedade, compartilhando o conhecimento teórico com o intercambio na prática das ações sociais de inclusão, explica Magali, “idosos, crianças terão a oportunidade de aflorar os sentidos, pessoas em fase de reabilitação e portadores visuais estarão sentindo cheiros, espessuras e texturas dentro do jardim que estará em funcionamento ainda neste semestre de Maio de 2017”. Divulga a orientadora.

O espaço estará em funcionando na próxima semana, as instituições interessadas em conhecer e utilizar o jardim venham ao Campus de Altamira/UFPA, na Faculdade de Ciências Biológicas.

CAMPUS DE ALTAMIRA/UFPA PROMOVE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES

Vai até amanhã (03/05), as inscrições para a “Oficina: Contação de História – Contos e Lendas que (Re)criam historia e Cultura”, promovido pela Faculdade de Letras. Tem como finalidade qualificar e subsidiar os professores de técnicas para desenvolverem com os alunos de ensino fundamenta e médio em sala de aula. Serão ofertados 25 vagas, no valor de 25 reais, referente a 20 horas.

Programação

1° dia – (resgate de memórias);

2° dia – (Leitura em roda de contos e lendas);

3° dia – (Dramatização e o grupo de contação de historia da escola Artur Teixeira).

Ministrante: Kátia Barros Santos

Local: Campus Altamira/UFPA – Faculdades de Letras

Data: 03,04 e 05 de Maio de 2017

Horário: 14h as 18h

Inscrições; Na secretária da Faculdade de Letras até o momento do credenciamento.

