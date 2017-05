1ª etapa de serviços na Praça de Eventos deverá ser entregue no final de junho

As obras da 1ª etapa da Praça de Eventos, localizada na Av. Anysio Chaves, estão em fase final. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), disponibilizou o valor de R$ 1.589.674,00 para a obra (oriundo do Ministério do Turismo e Prefeitura), que está sob a responsabilidade da Empresa Arte em Pedra Construtora Ltda.

A equipe está finalizando os trabalhos, instalando assoalho de madeira no palco, assentamento de piso (ladrilho e piso grama) e pintura de acabamento, além de calçamento de alguns trechos. A 1ª fase está prevista para ser entregue no final de junho deste ano. Enquanto isso, eventos não podem ser realizados no local.

A 2ª etapa dos trabalhos na Praça de Eventos, que vai entrar em processo licitatório, vai contemplar banheiros (1 feminino e 1 masculino), 2 quiosques, 1 playground, caramanchões (uma estrutura tipo cabana que proporciona uma leve sombra), quadra de futsal, basquete, vôlei e ciclovia. As obras serão realizadas da Alameda 3 até a Travessa Dália e está orçada no valor de R$1.071.687,54.

TUDO PRONTO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO FEMININO DA GRANDE ÁREA DO MAICÁ

Será no próximo domingo (7) a abertura oficial do Campeonato Feminino de Futebol da grande área do Maicá. A programação inicia às 8h, no Campo do América, bairro Urumari, com a participação das oito equipes inscritas.

“É obrigatória a participação de todas as equipes com um mínimo de 11 atletas na abertura da competição, sob pena de desclassificação”, informou o professor Manoel Pereira, da coordenação do campeonato.

Estão inscritas para a competição as equipes: Aliança, Atlético, América, Flamenguinho, Flamengo do Urumanduba, Pérola e São Miguel.

A programação de abertura contará com desfile de candidatas representando as equipes para a escolha da Musa do Campeonato. Em seguida, serão realizados dois jogos válidos pela primeira rodada. O primeiro jogo entre as equipes Flamenguinho x Aliança, e o segundo entre América x Atlético.

O campeonato é uma realização do Projeto Esportivo Integração, com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Associações de Moradores, Conselhos Comunitários e Centros Comunitários da grande área do Maicá.

BAIRRO ELCIONE BARBALHO RECEBE O PROJETO CIDADE LIMPA

O Projeto Cidade Limpa, desenvolvido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), desta vez atenderá ao bairro Elcione Barbalho nesta quinta-feira (4).

Mais de três mil famílias serão beneficiadas com a ação de limpeza e recolhimento de entulhos. A equipe estará no bairro a partir das 8h.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS