Agentes da PF prendem dois homens suspeitos de tráfico de drogas; veja o vídeo

Era por volta de 14h, quando na Avenida Cuiabá, esquina com Rua Santa Maria, no Bairro Esperança, uma equipe de Agentes da Polícia Federal realizou abordagem em um veículo, e no interior do mesmo localizou um tablete, supostamente de droga.

O condutor e um passageiro foram levados para prestar depoimentos na Delegacia. A PF não divulgou o nome dos presos. Tanto o material apreendido, quanto o veículo devem passar por perícias. Casos comprovado o crime de tráfico de drogas, os presos devem seguir para a Penitenciário de Cucurunã.

Veja o vídeo: