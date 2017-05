Blitzes educativas, palestras e caminhada na programação do movimento Maio Amarelo em Juruti

A Prefeitura de Juruti, por meio do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito, órgão subordinado à Secretaria de Infraestrutura, realizou na manhã desta 4ª feira, 03, o lançamento do Movimento Maio Amarelo 2017.

“O Movimento, que é mundial, tem como finalidade principal promover ações que possam intervir diretamente na prática das pessoas, especialmente na percepção dos hábitos errôneos, direcionando-as a uma perspectiva de mudanças de atitudes no trânsito visando à redução dos números de vítimas de acidentes”, justificou Jamerson Araújo, diretor do Demutran.

Há três anos o Demutran aderiu ao movimento que acontece em todos os estados brasileiros e no exterior. O mês de maio foi considerado propício para este movimento uma vez que coincide com algumas comemorações como: Semana Mundial de Segurança do Pedestre, Semana Global das Nações Unidas sobre Segurança no Trânsito e o Lançamento da década de Ação pela Segurança no Trânsito.

“Minha escolha faz a diferença no trânsito” é o tema do Maio Amarelo 2017. A proposta é despertar na população uma atenção maior para a área da segurança no trânsito, colocando em pauta o tema acidente de trânsito e seus agravos: os índices de mortes e mutilações.

Secretária de Saúde de Juruti, Joquibede Mota destacou que os acidentes causados no trânsito representam um alto custo para o SUS, pois a maioria dos casos requer remoção, procedimentos cirúrgicos acompanhamento em outras cidades. “Por isso manifestamos o nosso apoio e destacamos a importância dos trabalhos executados pelo Demutran em nosso município. Humanizar o trânsito é uma questão de cidadania”, acrescentou a gestora da SEMSA.

O evento contou com a participação do vice-prefeito West Lima, secretários José Maria Melo (Governo), Aparecida Camarão (Assistência Social), Joquibede Mota (Saúde), Capitão Vanderlei Costa (28ª CIPM) e Jamerson Araújo (Demutran).

Representantes do Conselho Tutelar, de Igrejas Evangélicas, da sociedade em geral e integrantes do Demutran também prestigiaram o lançamento do Movimento Maio Amarelo, que aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de saúde.

PROGRAMAÇÃO

04/05/17 – 5ª feira | BLITZ DE CONSCIENTIZAÇÃO – FAIXA DE PEDESTRE

Local: Escola Municipal Maria da Saúde Pinheiro

Horários: 07h30 e às 17h30

05/05/17 – 6ª Feira | BLITZ DE CONSCIENTIZAÇÃO – FAIXA DE PEDESTRE

Local: Escola Municipal Vereador Raimundo de Sousa Coelho

Horários: 07h30 e às 17h30

05/05/17 – 6ª Feira | PALESTRA EDUCATIVA

Local: Colégio Pitágoras

Horários: 02h30 e às 16h00

08/05/17 – 2ª feira | BLITZ DE CONSCIENTIZAÇÃO – FAIXA DE PEDESTRE

Local: Escola Maria Pereira da Silva

Horários: 07h30 e às 17h30

09/05/17 – 3ª feira | BLITZ DE CONSCIENTIZAÇÃO – FAIXA DE PEDESTRE

Local: Escola Estadual Vereador Raimundo de Sousa Coelho

Horários: 07h30 e às 17h30

09/05/17 – 3ª feira | OPERAÇÃO QUARTO RODAS | Ruas de Juruti | 09h

10/05/17 – 4ª feira | CAMINHADA DE ENCERRAMENTO | 07h30 | Ruas de Juruti

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ