Celpa realiza cadastramento para a entrega de geladeiras em Santarém

A iniciativa é voltada para a população de baixa renda e alavanca a economia no consumo de energia.

Nos próximos dias 09 e 10, a população de baixa renda de Santarém, poderá se inscrever no Projeto Comunidade Consciente da Celpa, para serem contemplados com geladeiras novas. A ação troca refrigeradores ineficientes por modelos novos e mais econômicos. A meta é cadastrar 320 famílias. No total, serão entregues 120 eletrodomésticos para os cidadãos que estiverem cadastrados na tarifa social, não possuírem débito junto à concessionária e tiverem geladeiras velhas, mas ainda em funcionamento. Essas famílias participarão de um processo de triagem, para verificar o estado dos seus equipamentos.

A cerimônia de contemplação, quando sairá o resultado dos contemplados, será no dia 17 de Maio e a entrega dos refrigeradores ocorrerá no dia 18 de Maio, na Praça São Sebastião. A concessionária ressalta que os clientes serão responsáveis pelo transporte dos eletrodomésticos até o local da troca.

Além dos refrigeradores, a iniciativa da Celpa também permite que os moradores das cidades façam a substituição das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED. Segundo especialistas no assunto, esse novo padrão de luz pode alavancar uma economia de até 80% no que diz respeito à iluminação residencial. Foram disponibilizadas mais de mil lâmpadas para a troca.

Para o executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a troca das geladeiras deve representar uma grande economia para os cidadãos. “Uma geladeira velha ineficiente costuma consumir até 40% mais energia do que um desses novos modelos que estamos entregando para a população. Esperamos com isso eficientizar o uso de energia dessas famílias para que assim elas possam enxugar o orçamento doméstico”, diz o executivo.

Comunidade Eficiente – O projeto tem atuação em três frentes: inclusão, educação e economia. Em relação ao primeiro item, a concessionária deve firmar parcerias com as prefeituras dos municípios para que sejam coletados os dados dos potenciais clientes para fazer parte do Programa Tarifa Social, que concede descontos de até 65% na conta de energia. A inciativa ainda contempla palestras sobre o uso racional de energia, além da troca de geladeiras e lâmpadas ineficientes por modelos novos e econômicos.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa