Comandante do 4º Distrito Naval visita Câmara Municipal

O Comandante do 4º Distrito Naval em Belém, o Vice-Almirante Alípio Jorge Rodrigues da Silva, aproveitou que estava em missão na região para fazer uma visita de cortesia à Câmara Municipal de Santarém durante a tarde de terça-feira, 02/04.

Acompanhado do Capitão dos Portos de Santarém, Capitão de Fragata Ricardo Barbosa e do Capitão Tenente Abreu, o Vice-Almirante foi recebido pelo presidente da Casa, vereador Antonio Rocha.

Durante o encontro, que contou ainda com a presença dos vereadores Alaércio Cardoso, presidente da Comissão de Transporte; Alysson Ponte, Emir Aguiar e Tadeu Cunha, foram discutidas as estratégias da Marinha para aumentar a presença na Amazônia, bem como as dificuldades para assegurar a segurança do tráfego aquaviário na região.

Na oportunidade, o vereador Antonio Rocha foi presenteado com um exemplar do livro Amazônia Azul, no qual são descritas as atividades da Marinha do Brasil no território marítimo brasileiro.

Fonte: RG 15/O Impacto e Poliane Guimarães