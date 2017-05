Estado de Emergência de Medicilância é reconhecido pelo Ministério da Integração

Em audiência com o prefeito de Medicilândia, Celso Trezeciak (PTN) e o deputado federal, Francisco Chapadinha (PTN-PA), o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, reconheceu a situação de emergência do município localizado no sudoeste do Pará.

Por conta das chuvas, os moradores tem enfrentado dificuldades. Muitas casas estão submersas. A agricultura em risco. Na cidade e no interior, a população tenta driblar os transtornos com o apoio do prefeito que não mede esforços para garantir que todos tenham suas vidas preservadas.

A partir de agora, eles ganham reforço com já que o reconhecimento pelo Ministério permite ações rápidas e eficientes do governo federal.

“O apoio do deputado Chapadinha tem sido fundamental para que o município dê a volta por cima”, disse Celso Trezeciak, acrescentando que o deputado tem contribuído significativamente com o desenvolvimento da cidade, a partir de liberação de Emendas e recursos para setores importantes como saúde, infraestrutura, por exemplo.

Ainda este ano, o município deve ser contemplado com verbas para a estruturação da rede de serviços de atenção básica em saúde e patrulhas mecanizadas, adquiridos por meio de parceria entre o deputado e o governo federal.

Na audiência, o deputado reforçou o pedido do prefeito por conhecer e entender a situação em que se encontram centenas de famílias, nesta época em que as condições climáticas acabam deixando muita gente desabrigada e sem condições de trabalho. “A situação é crítica e só que mora na região sabe os transtornos que passa”, disse Chapadinha.

Helder Barbalho garantiu que vai atender às demandas solicitadas, como desobstrução de vicinais e kits emergenciais.

Famoso pela cultura do cacau, o município de Medicilândia deve ganhar um novo “design”. O prefeito pediu apoio para modernizar a cidade que governa, com um trabalho de reestruturação e urbanização.

A preocupação com a saúde e com a educação constam na lista de prioridades. E cada item vem sendo colocado na agenda dos Ministérios com o apoio do deputado federal Chapadinha, que não tem medido esforços para honrar o compromisso firmado com o desenvolvimento da região.

