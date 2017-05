Moradores da Fernando Guilhon cobram soluções da Prefeitura para evitar acidentes de trânsito

A Prefeitura de Santarém, através de representantes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Daniel Simões, reuniu na manhã de terça-feira (02) com uma comissão de moradores da Avenida Fernando Guilhon.

Os moradores fizeram várias solicitações em virtudes de muitos acidentes ao longo da via. Dentre as solicitações estão: faixa elevada, passarela, semáforo redutores de velocidade, pontos de ônibus e guarda de trânsito.

Daniel Simões explicou o que a equipe de pavimentação da Seminfra vai fazer lombadas para amenizar o problema. A Seminfra ainda vai aguardar da SMT um projeto de faixa elevada, para fazer o orçamento da obra.

Ficou definido também no encontro que agentes de fiscalização estarão nos horários de fluxo intenso na Avenida, com objetivo de organizar e fiscalizar o trânsito na via.

RESTAM POUCAS VAGAS PARA TURMAS DE BALÉ E JAZZ NA GRANDE ÁREA DO SANTARENZINHO

Papais e mamães que ainda não fizeram inscrições de seus filhos para as turmas de balé e jazz que a Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenação do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abrirá neste mês, na Grande Área do Santarenzinho, não podem perder tempo.

Restam poucas vagas e a professora Cristiane Pessoa estará recebendo inscrições nesta quarta-feira (3), de 10h às 12h, no Rio Tapajós Shopping. As aulas estão programadas para começarem no dia 16.

Quatro turmas de balé e duas de jazz funcionarão do Rio Tapajós Shopping, às segundas, quartas e sextas-feiras. Às segundas e quartas, funcionarão as turmas de balé nos seguintes horários: Manhã – 8h30 às 9h30 e 9h30 às 10h30; Tarde – 13h30 às 14h30 e 14h30 às 15h30. As turmas de jazz funcionarão somente às sextas-feiras, de 8h30 às 9h30 e 14h30 às 15h30.

Para as turmas de balé e jazz que funcionarão na Escola Ester Ferreira, na grande área da Nova República, as inscrições já estão encerradas.

PROGRAMA LAZER NA COMUNIDADE/VIDATIVA INICIA ATIVIDADES NO JUTAÍ, ÁREA VERDE E MAICÁ

O final da tarde de terça-feira (2) será de movimento para mais de 40 moradoras do bairro Jutaí, área periférica do município de Santarém, com o início das atividades do Programa Lazer na Comunidade/Vidativa, do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A turma de ginástica/dança do Jutaí funcionará no ginásio da Escola Municipal Frei Rainério, às terças e quintas-feiras, de 16h45 às 17h45. A atividade é aberta à comunidade e quem quiser participar pode comparecer no ginásio, nos dias e horários do programa.

Nesta quarta-feira (3), será a vez dos moradores do bairro Área Verde. A turma funcionará na Escola Municipal César Ramalheiro, às segundas e quartas-feiras, de 17h às 18h.

E no dia 5, começam as atividades do programa no bairro Maicá. Os moradores serão contemplados com aulas às segundas e quartas, de 7h às 8h, e às sextas-feiras, de 18h às 19h, na Praça ao lado do barracão comunitário do bairro.

PRORROGADO PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA 1ª COPA DE FUTEBOL

Atendendo solicitação de clubes interessados em participar da 1ª Copa Santarém de Futebol 2017, a coordenação da competição decidiu prorrogar o prazo de inscrições até 12 de maio. Com isso, também mudam as datas de realização do congresso técnico e da abertura da Copa que será realizada pela Prefeitura de Santarém, sob a coordenação do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições devem ser feitas junto ao setor de Esporte, no prédio da Semed, localizado na Avenida Anísio Chaves, 712, bairro Aeroporto Velho, de segunda a sexta-feira, de 08h às 14h.

Para se inscrever, o representante do clube deverá apresentar documento de identidade original, cópia colorida do RG dos atletas e comissão técnica, foto 3×4, e preencher ficha de inscrição.

O congresso técnico que estava programado para o dia 16 de maio, para apresentação de regulamento e forma de disputa, foi adiado para o dia 18 de maio, uma vez que precisa contar com a presença dos representantes das equipes inscritas.

A 1ª Copa Santarém de Futebol erá um coquetel de lançamento no dia 18 de maio e, no dia 20, acontece à abertura oficial da competição que será disputada até o dia 21 de junho, véspera do aniversário de Santarém.

A premiação será de R$ 10 mil, dividida em R$ 7 mil para o 1º lugar e R$ 3 mil para o 2º colocado.

Sobre a Copa – A competição promoverá o encontro das equipes de futebol amador da cidade e do interior do município, servindo como vitrine para revelação de novos talentos. A competição será dividida em duas fases. A primeira é classificatória com a participação de, no máximo, 64 equipes, sendo 16 do polo Santarenzinho, 16 do polo Centro, 16 do polo Prainha e 16 do polo Nova República.

Ao final da primeira fase, classificam-se oito equipes, duas de cada polo, para a disputa da Copa Santarém de Futebol com as oito equipes que virão da zona rural, sendo campeão e vice do Eixo Forte, Rios, Curuá-Una e Santarém-Cuiabá.

PREFEITURA REALIZA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Santarém, através dos técnicos da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) reuniu na terça-feira (02) na Escola do Parque, para tratar sobre as atividades que serão realizadas no decorrer da Semana do Meio Ambiente 2017.

Com o tema “Santarém te quero bem”, o evento tem o objetivo de sensibilizar toda a coletividade com ações práticas e educativas voltadas para a preservação e conservação da natureza.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Educação Ambiental da Semed, Clarice Rebelo, entre as principais atividades a serem desenvolvidas durante a Semana está o plantio de mudas, coleta de sacolinhas para o plantio de mudas, caminhada ecológica com recolhimento de lixo, apresentações culturais, diálogo com a comunidade, poesias, paródias, gritos ambientais, criação e composição do Conselho Gestor da APA Juá, dentre outras ações.

O evento está previsto para iniciar no dia 27 de maio, com encerramento dia 05 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio ambiente.

A programação oficial da Semana do Meio Ambiente será divulgada na próxima semana.

JURADOS AVALIAM OBRAS DA 1ª MOSTRA DE PINTURA JOÃO FONA

12 obras inéditas de artistas santarenos estão expostas na 1ª Mostra de Pintura João Fona, da Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), especificamente na galeria de exposições temporárias. Na manhã de terça-feira (02), as obras foram avaliadas por cinco jurados.

A administradora da casa da Cultura, Dina Carvalho explicou que entre a avaliação realizada pelos jurados estava a análise dos itens: desenvolvimento do tema, harmonia de cores, técnica utilizada e o conjunto da obra.

Os temas são relacionados às sete artes mundiais: cinema, dança, escultura, literatura, música, pintura e o teatro.

“No dia 08 de maio, a partir das 18 horas, data em que se comemora o dia do artista plástico, o Centro Cultural Fona fará a apresentação à sociedade santarena dos três primeiros colocados da 1ª Mostra de Pintura João Fona”, especificou Dina Carvalho.

A exposição encerrará no dia 30 de junho. E no início do mês de julho, as obras estarão fixadas permanentes nas paredes do auditório da Casa da Cultura.

INCENTIVO:

1º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 500, 00

2º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 300, 00

3º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 200, 00

4º ao 13º Lugares: Certificado de Participação

Os artistas foram selecionados pela Comissão Avaliadora da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com respectiva temática:

Selecionados Tema 1-Alex Augusto da Cruz Pastana Dança 2-Ana Maria Amaral da Silva Dança 3-Emerson Edilson Mafra Pedroso Escultura 4-Franciele dos Santos Ramos de Sá Pintura 5-Franciney Farias Batista Música 6-Hélio Bentes Mota Teatro 7-Jarlene Mara da Silva Beeck Cinema 8-João Batista Maria Carvalho Escultura 09-Odoilson Dias de Oliveira Música 10-Ronei Sávio Lopes da Cunha Literatura 11-Rosiney Costa Guimarães Pintura 12-Wendel Leal Literatura

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS