Prefeitura de Óbidos entrega novo prédio da escola da comunidade Jacaré-Puru

Prédio moderno e espaçoso abrigará a escola Barão do Rio Branco que atende alunos do ensino fundamental.

Os moradores da comunidade Jacaré-Puru, localizada na área de terra firme, zona rural do município de Óbidos, oeste do Pará, receberam no último sábado (29), o novo prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, entregue oficialmente durante uma cerimônia que contou com as presenças do prefeito Chico Alfaia, do vice Isomar Barros, das secretárias Ananilva Pereira (educação), Izalina Silva (desenvolvimento social), além dos vereadores Lindomar Marinho e Nivaldo Aquino.

Os alunos do ensino fundamental menor que antes estudavam em um prédio acanhado de madeira, construído nos fundos de uma casa da comunidade, agora vivenciarão uma nova realidade. A escola foi construída nos padrões exigidos pelo Ministério da Educação, e dispõe de uma sala de aula, bloco administrativo, cozinha e banheiros. O valor total da obra foi avaliado em R$ – 147.018,32, financiados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), com contrapartida da prefeitura de Óbidos.

A obra da escola Barão do Rio Branco que estava paralisada desde o ano passado, foi retomada após uma força-tarefa da atual gestão para a retomada e aceleração das obras que estão paralisadas em todo o município. “Na verdade isso faz parte do perfil da nossa administração. Essa obra estava paralisada e pouco faltava para concluí-la, por isso determinamos que fossem feitos todos os levantamentos e esforços necessários para que a escola fosse concluída e hoje pudesse está sendo entregue aos moradores da comunidade Jacaré-Puru, fato que nos deixa muito feliz”, comemorou o prefeito Chico Alfaia.

Durante a cerimônia de entrega do novo prédio, o morador da comunidade Valdenor Marinho, foi homenageado pela doação do terreno onde a escola foi construída. “Eu estou muito feliz pelo esforço do prefeito Chico Alfaia de entregar a escola da nossa comunidade. Doei com muito carinho esse terreno e hoje estou feliz de ver a nossa escola sendo entregue para a nossa gente”, disse emocionado, Valdenor.

O educandário que pertence ao polo educacional Mamauru, tem 17 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, atendendo a uma importante demanda da área da educação naquela região, evitando que as crianças viagem para outras comunidades para estudar. “Um espaço digno. A entrega dessa escola vai dar um brio maior até mesmo para os funcionários, ou seja, um local onde funcionários e alunos se sintam valorizados e estimulados a desenvolver uma educação de qualidade”, finalizou a secretária de educação, Ananilva Pereira.

BUIUSSÚ

A Prefeitura de Óbidos deve entregar ainda no mês de maio mais uma escola na zona rural do município. A comunidade Buiussú será contemplada com a entrega da primeiro prédio próprio da Escola Municipal Odete Freitas Pinheiro, que hoje funciona improvisada no barracão da comunidade.

A obra chegou a ser finalizada, mas o educandário nunca recebeu equipamentos, e precisou passar por uma revisão em sua estrutura, após a equipe de engenheiros da prefeitura constatar rachaduras no prédio.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO