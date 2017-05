Santarenos vencem no 17º Festival da Pororoca

A segunda maior competição do mundo, perdendo apenas para a Holanda, e a maior do Brasil, com um percurso de 140 quilômetros e duração de três dias, a Ultramaratona da Pororoca, realizada em São Domingos do Campim, no Pará, entre os dias 26 e 30 de abril, teve a participação de 60 atletas de canoagem, saindo de Belém até a sede do município de São Domingos do Capim.

A dupla santarena Lelgisan e Francenildo Souza foi a primeira colocada nesta categoria.

Fonte: RG 15/O Impacto e Val Araújo